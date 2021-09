Filmzuckerl im September .

Am Mittwoch, 15. September, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 16. September, 18 Uhr, zeigt der Verein Filmzuckerl den Film „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs.