Filmzuckerl: Master Cheng in Pohjanjoki.

FIN, UK, CN 2019, Regie: Mika Kaurismäki, Darsteller: Pak Hon Chu, Anna-Maija Tuokko, Lucas Hsuan, 114 Minuten

ZUM FILM: Auf der Suche nach einem alten finnischen Freund reist der chinesische Koch Cheng in ein abgelegenes Dorf in Lappland. Bei der Ankunft scheint niemand dort seinen Freund zu kennen, aber die lokale Cafébesitzerin Sirkka bietet ihm eine Unterkunft an. Im Gegenzug hilft Cheng ihr in der Küche und bald werden die Einheimischen mit den Köstlichkeiten der chinesischen Küche überrascht. Cheng findet trotz kultureller Unterschiede schnell neue Freunde unter den Finnen. Als sein Touristenvisum abläuft, schmieden die Dorfbewohner einen Plan, der ihm helfen soll zu bleiben. Mika Kaurismäki überrascht mit einer lakonisch-romantischen Komödie.