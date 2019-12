Zum Film: Alles wird gut. So einfach macht es sich Filmemacher Erwin Wagenhofer nicht. In „But Beautiful“ sucht er das Schöne und Gute und zeigt Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen Ideen, aber einem großen gemeinsamen Ziel: eine zukunftsfähige Welt. Nach „We Feed The World“, „Let’s Make Money“ und „Alphabet“ widmet sich Wagenhofer jetzt dem Positiven.

Filmladen Der Verein Filmzuckerl zeigt „But Beautiful“ am Mittwoch, 11. Dezember und am Donnerstag, 12. Dezember in der Filmbühne Waidhofen.

Im Mittelpunkt stehen nicht länger fatale gesellschaftliche Entwicklungen in der Welt. Für „But Beautiful“ suchte und fand er Menschen und Geschichten, die von gelebten Alternativen hin zum Schönen und Guten künden. Entstanden ist ein Film als Hommage an die Lebendigkeit.