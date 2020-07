Zum bereits zehnten Mal verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild zwischen 4. und 25. August in einen Kinosaal unter Sternen. Nach neun erfolgreichen Sommerkino-Saisonen lädt der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes NÖ das Publikum auch diesen Sommer wieder zum Schlosshofkino ein.

Dabei geht es an vier Dienstagabenden im August einmal mehr auf eine abwechslungsreiche cineastische Reise, wobei der Fokus heuer auf dem österreichischen Film liegt. „Der Lockdown in Folge der Covid-19-Pandemie hat die heimische Filmbranche schwer getroffen. Mit einem Schwerpunkt auf dem österreichischen Film wollen wir hier ein wenig unterstützend wirken“, sagt Filmzuckerl-Obmann Andreas Kössl.

So setzt sich das Programm des heurigen Schlosshofkinos aus vier österreichischen Produktionen zusammen, welche die Vielfalt des heimischen Filmschaffens gut verdeutlichen. Vom Dokumentarfilm über den Thriller bis zur Tragikomödie und zum Drama reicht die Palette. Abgerundet wird das Programm von Filmgesprächen, bei denen Filmemacher und Schauspieler dem Publikum Rede und Antwort stehen.

Los geht es am 4. August in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen mit dem Dokumentarfilm „Born in Evin“. In ihrem herzerwärmenden Debütfilm begibt sich Regisseurin Maryam Zaree auf die Suche nach ihren eigenen Wurzeln. Als kleines Mädchen kam sie mit ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland, bis heute ist die Vergangenheit jedoch hinter einer Mauer des Schweigens verpackt. Mittlerweile in Deutschland als Schauspielerin („Tatort“, „4 Blocks“) erfolgreich, macht sich Zaree auf die Suche nach der Vergangenheit ihrer Familie und schafft so eine sehr persönliche und gleichzeitig doch auch kollektive Geschichte darüber, was es bedeutet, das eigene Land zu verlassen.

Dokumentation, Thriller, Tragikomödie, Drama

Weiter geht es am 11. August mit „7500“. In seinem hochspannenden Thriller erzählt Regisseur Patrick Vollrath von der Entführung eines Passagierflugzeugs, indem er die fatalen Ereignisse ausnahmslos aus der Sicht des Co-Piloten im Cockpit schildert. Für die Hauptrolle konnte der Absolvent der Wiener Filmakademie und Schüler von Michael Haneke Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt gewinnen.

Am 18. August steht die österreichische Tragikomödie „Waren einmal Revoluzzer“ von Regisseurin Johanna Moder am Programm. Darin verhilft eine Richterin ihrem Exfreund und seiner Familie zur Flucht aus Russland nach Wien, was zu ungeahnten Konfrontationen in ihrem sozialen Umfeld führt. Moders Film ist ein präziser Kommentar zur Wohlstandsgesellschaft mit ihren äußeren und inneren Grenzen. Es agieren Publikumslieblinge wie Julia Jentsch, Manuel Rubey und Marcel Mohab. „Waren einmal Revoluzzer“ wurde heuer mit dem Max-Ophüls-Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

Zum Abschluss des Schlosshofkinos zeigt der Verein Filmzuckerl „Ein bisschen bleiben wir noch“ von Arash T. Riahi. Darin erzählt der Regisseur die Geschichte zweier tschetschenischer Flüchtlingskinder, die von ihrer psychisch labilen Mutter getrennt werden und bei zwei unterschiedlichen Pflegefamilien landen. Um wieder mit ihrer Mutter vereint zu werden, versuchen sie mit viel Fantasie bürokratische Hürden zu überwinden. So entspinnt sich eine bittersüße Odyssee über die vielen Möglichkeiten, wie man die Welt um sich wahrnehmen kann um zu überleben. Der Film wurde heuer beim Filmfestival Max Ophüls mit dem Publikumspreis prämiert.

Dass beim Schlosshofkino auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert. Bei Schlechtwetter finden die Vorführungen um 21 Uhr im Plenkersaal statt.