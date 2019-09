Hier handeln und feilschen schon die Kinder: Beim Kinderartikelflohmarkt des Vereins „Zwergenschaukel“ in der Waidhofner Eishalle wurde auf 111 Tischen alles verkauft, was Kinderherzen höherschlagen lässt.

Von der Bekleidung über Sportartikel bis hin zu Spielsachen reichte die Palette der angebotenen Waren. So mancher Reinerlös wurde gleich wieder am Nachbartisch in andere Spiele oder Märchenschlösser investiert.

Carina Gschwandegger organisierte mit ihrem Team bereits die Tischvergabe für den nächsten Kinderartikelflohmarkt.

Wo sich kein Käufer für Kleidung oder Spielsachen fand, da freuten sich Ulli Schauer und Dzhamila Bybayan über eine Spende für den Verein „Mit-Menschen“. Herbert Mairhofer versorgte die jungen Verkäufer mit köstlicher Jause.