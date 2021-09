Am Sonntag, 26. September, findet in der Brigittenauer Bucht auf der Donauinsel in Wien der Red Bull Flugtag 2021 statt. Dabei versuchen 40 Teams aus ganz Österreich, mit ihren selbst gebauten Fluggeräten möglichst lange in der Luft zu bleiben und vielleicht sogar den Weltrekord aufzustellen. Mit dabei sind diesmal auch acht Teams aus Niederösterreich, eines davon aus Waidhofen. Peter Hager und Jonas Glaser vom Team „Learn To Fly“ erzählten über die Arbeit an ihrem Flug-Pinguin.

Alle vier Teamkollegen absolvierten bis vor Kurzem ihren Zivildienst beim Roten Kreuz in Waidhofen. Teile des Teams hatten die Red Bull Flugtage schon länger mitverfolgt und während des Zivildiensts entstand dann die Idee, auch einmal selbst mitzumachen. Die vier Freunde begannen also Ideen zu sammeln und reichten dann zwei davon ein. Eine war ein fliegendes Rettungsauto, in spiriert von ihrer Tätigkeit beim Roten Kreuz, das andere war jene Idee, die das Auswahlkomitee dann aber schließlich überzeugte. „Pinguine sind ja eigentlich Tiere, die nicht fliegen können, und wir haben uns eben gedacht, dass wir vielleicht doch einmal versuchen sollten, einen Pinguin zum Fliegen zu bringen. Entweder er fliegt dann und wir haben es geschafft oder wir haben eben bewiesen, dass Pinguine wirklich nicht fliegen können“, erklärt Peter Hager, der Pilot des Teams, die Ideenfindung.

Das Team nannte sich „Learn To Fly“ nach einem Videospiel, in dem ebenfalls Pinguine die Lüfte und sogar das Weltall erobern. Die Teamkollegen begannen dann intensiv die Erfolge und Misserfolge anderer Fluggeräte, die bei den Red Bull Flugtagen gestartet waren, zu analysieren. „Wir haben uns angeschaut, was für Konstruktionen am besten geflogen sind und wie die aussahen. Was das Tragflächendesign angeht, haben wir dann viel im Internet recherchiert, zum Beispiel, welche Bauweise für so langsame Geschwindigkeiten am sinnvollsten ist“, erzählt Jonas Glaser. Mit Hilfe dieser Recherchen begannen sie dann, selbst einen Entwurf für ihren flugfähigen Pinguin zu skizzieren und begannen schließlich mit der Konstruktion.

„Pinguine sind ja eigentlich Tiere, die nicht fliegen können, und wir haben uns eben gedacht, dass wir vielleicht doch einmal versuchen sollten, einen Pinguin zum Fliegen zu bringen.“ Pinguin-Pilot Peter Hager

„Dadurch, dass wir die Tischlerei-Maschinen meines Vaters nutzen konnten, waren wir jetzt binnen acht Tagen mit der Grundkonstruktion fertig und können jetzt anfangen, dass wir das Fluggerät bemalen,“ meint Hager zum Status des Projekts. Glaser ergänzt: „Jetzt muss der Pinguin noch mit Stoff bespannt und bemalt werden, der Kopf muss noch drauf und einige weitere Details, wie zum Beispiel eine Red-Bull-Dose, aus der der Pinguin trinkt – eben solche Kleinigkeiten, die die Liebe zum Detail unterstreichen.“

Alles in allem ging die Arbeit an dem Projekt sehr schnell und konzentriert voran, wie Hager feststellt: „Es traf sich auch gut, dass wir jetzt alle mit dem Studium beginnen. Bis Ende August haben wir alle gearbeitet und jetzt haben wir quasi einen Monat, in dem wir Vollzeit an dem Pinguinprojekt arbeiten können.“ Nun begibt sich das Team also in die letzten Vorbereitungsarbeiten und bereitet sich darauf vor, die Flugfähigkeit seines Pinguins auf der Donauinsel unter Beweis zu stellen. Abschließend meint der Teampilot noch: „Das Event wird auch live übertragen und wir würden uns freuen, wenn uns viele Waidhofner anfeuern, damit wir weiterkommen.“

Wer vor Ort zusehen und anfeuern möchte, kann dies natürlich auch tun, der Eintritt ist kostenlos, um eine Voranmeldung auf r edbullflugtag.at/registrierung wird allerdings gebeten. Es gilt die 3G-Regel.