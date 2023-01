Förderung für Grüne Achse Zell

Werbung

Der Straßenzug von der Feldstraße über die Vorgartenstraße, die Sergius-Pauser-Straße und die Zuberstraße bis zum beta campus am alten Bene-Areal auf der Zell soll nach einem Konzept von Stadtplaner Ernst Beneder als „Grüne Achse Zell“ neu gestaltet werden. Bäume, Sträucher, Rasenflächen und Sitzgelegenheiten sollen dabei an die Stelle von Beton und versiegelten Flächen rücken. Ein sogenannter „vereinfachter Straßenquerschnitt“ soll umgesetzt werden. Erste Pläne wurden den Anrainern Ende September des Vorjahrs im Plenkersaal präsentiert. Die NÖN berichtete.

Das Vorhaben solle im neuen Jahr so rasch wie möglich umgesetzt werden, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Erste Maßnahmen werden bei der Kreuzung der Arzbergstraße mit der Feld- und der Vorgartenstraße vorgenommen. Eltern hatten hier zuletzt nachdrücklich Entschärfungsmaßnahmen von den Stadtverantwortlichen eingefordert, um ihren Kindern einen sicheren Schulweg zu gewährleisten. Eine darauf abzielende Petition unterzeichneten 40 Familien.

Bei der Umsetzung der „Grünen Achse Zell“ profitiert die Stadt Waidhofen nun als eine der ersten Gemeinden vom Bodenbonus des Landes NÖ, mit dem Gemeinden, Verbände etc. dabei unterstützt werden sollen, einstmals versiegelte Flächen wieder aufzureißen und der Natur zurückzugeben. „Damit wollen wir unserer Heimat wieder wertvolle Böden zurückgeben,“ sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer habe ihn noch am selben Tag der Vorstellung des blau-gelben Bodenbonus angerufen und von der Entsiegelung und den Plänen zum „grünen Netz“ in Waidhofen berichtet. „Das ist ein tolles Projekt, das wir unterstützen werden“, hält Pernkopf fest.

Losgehen soll das Umgestaltungsprojekt möglichst rasch bei der Arzbergkreuzung. Foto: Kössl

Verschiedene Varianten für Gestaltung

Zusätzlich könne die Stadt auch Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes für dieses Projekt nutzen, sagt der Stadtchef und hält fest: Gerade bei der „Grünen Achse Zell“ gelinge die Dreier-Klammer zwischen Sozialem, Ökonomie und Ökologie, die sich WVP, SPÖ und Liste FUFU in ihrer politischen Zusammenarbeit für die nächsten Jahre vorgenommen hätten. „Das Projekt auf der Zell ist einerseits aus dem sozialen Aspekt der Schulwegsicherheit entstanden, ist städteplanerisch sehr wertvoll, um attraktiven Wohnraum zu schaffen mit sicherer Anbindung an die Innenstadt und gleichzeitig entsiegeln wir hier auch wertvolle Fläche“, sagt Krammer. „Mit dem Bodenbonus reagiert das Land rasch und unkompliziert auf die drängendsten Fragen der Zeit. Mit dem ‚grünen Netz‘, das wir immer weiter über die Stadt spannen, reduzieren wir die Hitze, es entsteht mehr Raum für Begegnung und Erholung und wir verlangsamen den Verkehr durch Bäume und Verengungen, die strategisch richtig platziert werden.“

Endgültige Pläne, wie die Achse Zell ausschauen wird, gebe es noch nicht, sagt Krammer. Stadtplaner Beneder habe mit der Mobilitätsberaterin des Landes aber bereits verschiedene Varianten durchbesprochen und auch der Verkehrssachverständige der Gemeinde sei hinzugezogen worden.

Anrainer sollen nun eingebunden werden

Leo Fischhuber, der die Petition zur Entschärfung der Arzbergkreuzung initiiert hat, vermisste zuletzt eine Miteinbeziehung der Anrainer in das Projekt. „Das passiert alles hinter verschlossenen Türen, Partizipation stelle ich mir anders vor“, beklagte er gegenüber der NÖN. Für ihn und die weiteren Eltern, die ihre Kinder auf der Zell zu Fuß zur Schule schicken, hat die Verbesserung der Kreuzungssituation an der Arzbergstraße oberste Priorität. Persönlich plädiert er für eine Rechtsvorrang-Regel im Kreuzungsbereich. „Wir wollen uns da aber auf nichts versteifen, sondern sind für alle Vorschläge offen, die die Geschwindigkeit effektiv reduzieren“, stellt Fischhuber klar.

Welche Lösungsvarianten für die Arzbergkreuzung konkret vorliegen, wollte der Stadtchef noch nicht verraten. „Ich möchte das vorher noch mit Leo Fischhuber und Klara Reichartzeder, die bei der ersten Begehung dabei waren, diskutieren“, sagt der Stadtchef. „Danach wird es Gespräche mit allen anderen Anrainern geben.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.