Dank neuem Material, das von den beiden „Citizen Scientists“ (zu Deutsch: Bürgerwissenschaftler) und Fossilfindern Birgitt und Karl Aschauer aus Waidhofen entdeckt wurde, ist es erstmals gelungen, einzigartige Wirbeltier-Exkremente aus der Triaszeit der Nördlichen Kalkalpen zu erforschen. Damit lässt sich die Lebensweise der Tiere vor 220 Millionen Jahren rekonstruieren.

Dies gelang im Rahmen eines Forschungsprojekts des Naturhistorischen Museums Wien und der Schlesischen Universität in Katowice (Polen). Neben dem neuen Material, das die beiden Waidhofner Laienwissenschaftler fanden, wurden auch Exemplare aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums untersucht. Der Paläontologe Alexander Lukeneder (Wien) sowie Marius Salamon und Dawid Surmik (Katowice) untersuchten dafür fossilen Kot und Speiballen (hochgewürgte Nahrungsreste) aus den Reingrabener Schiefern Niederösterreichs. Im fossilen Erbrochenen fanden sich hunderte zerbissene Schalen von Beute-Ammoniten und Armhäkchen von Tintenfischen.

Diese konnten vom Räuber nicht verdaut werden und wurden wieder ausgewürgt. Die Wissenschaftler kamen zu der Erkenntnis, dass die Speiballen von Acrodus, einem ein Meter großen Meeresfisch der Triaszeit, produziert wurden. „Bei Acrodus handelt es sich um einen marinen, haiähnlichen Knorpelfisch, der alle Ammoniten und Tintenfische jagte“, sagt Alexander Lukeneder. Acrodus konnte durch sein angepasstes Gebiss mit flachen Zähnen die hartschalige Beute knacken, konnte diese aber nicht verdauen. So musste er die störenden Schalenreste wieder hochwürgen.

Der Großteil der Funde, die untersucht wurden, waren allerdings Kotreste von kleineren Fischen, wie den Strahlenflossern Gigantopterus, Saurichthys oder Polzbergia, die in großen Schwärmen den Tethys-Ozean bevölkerten. Diese wiederum fraßen andere Fische – tausende Fischschuppen in ihrem Kot belegen diese Lebensweise. Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen legen nahe, dass sich das Fressen hartschaliger Tiere erst in der Triaszeit durchsetzte und damit die Ökosysteme revolutionierte.