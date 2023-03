FPÖ zu Unterführung: „Unsinnigstes Projekt“

Für Immobilientransaktionen im Zuge der Umsetzung der Eisenbahnkreuzungsverordnung im Bereich Blaimscheinweg gab die Stadt 34.179 Euro frei. Wie die NÖN berichtete, haben sich die Stadt und die ÖBB darauf geeinigt, dass die ÖBB hier als Ersatzmaßnahme zu dem dortigen Bahnübergang auf den Krautberg eine Bahnunterführung auf ihre Kosten errichten.

FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger enthielt sich bei dem Tagesordnungspunkt der Stimme. „Das ist das unsinnigste Projekt, das ich in den letzten Jahren in Waidhofen gesehen habe“, sagte er. Die Unterführung habe Unsummen gekostet, auch wenn die ÖBB das zahlen. Der Freiheitliche bekrittelte, dass es einst geheißen habe, die Stadt müsse nichts zahlen und jetzt werde sie zur Kassa gebeten. „Wenn sich die Stadt hier auf die Füße gestellt hätte, hätte das nicht sein müssen“, meinte er und kreidete auch an, dass die Unterführung nicht behindertengerecht sei. „Wenn du keine Ahnung hast, dann sag einfach nichts“, entgegnete WVP-Stadtrat Franz Sommer. Dem Projekt seien jahrelange Verhandlungen vorangegangen. Die jetzige Lösung sei ein für die Stadt vertretbarer Kompromiss. Sommer verwies darauf, dass die ÖBB den gesamten Umbau getragen habe und die Stadt ohne diese Einigung viel mehr zu zahlen gehabt hätte.

Die bestmögliche Lösung ortete auch WVP-Bürgermeister Werner Krammer. Er verwies darauf, dass der nachfolgende Aufstieg auf den Krautberg auch nicht behindertengerecht sei. „Im Übringen ist das für mich auch keine Kritik an der Stadt, sondern an den ÖBB“, schloss der Stadtchef.

