Jeder Waidhofner Haushalt erhielt heuer im Juni einen Fragebogen zugesandt. Damit wollte die Stadt anlässlich von 25 Jahre „Offenes Rathaus“ und 50 Jahre Gemeindezusammenlegung eruieren, wie zufrieden die Waidhofner Bürger mit ihrer Stadt und dem Angebot sind und welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge sie haben. Von den 5.000 ausgeschickten Fragebögen kamen rund 250 zurück, das sind lediglich fünf Prozent. „Der Rücklauf ist nicht sehr berauschend“, gibt Bürgermeister Werner Krammer zu. Der Stadtchef vermutet allerdings, dass durch die Bürgermeister-vor-Ort-Termine, die neue Waidhofen-App und die Möglichkeit, über die Stadt-Homepage Wünsche und Anregungen anzubringen, viele Bürger von Alternativen zur Mitbestimmung Gebrauch gemacht haben und die Fragebogen-Aktion deshalb nicht so intensiv genutzt wurde.

Jene Waidhofner Bürger, welche an der Umfrage teilgenommen haben, stellen der Stadt jedenfalls zum überwiegenden Teil ein gutes Zeugnis aus. 60 Prozent sind mit der Lebensqualität in der Ybbstal-Metropole sehr zufrieden.

Die Frage, wie die Waidhofner ihre Stadt primär sehen, beantworteten 46 Prozent mit Wohnstadt, 17 Prozent mit Sportstadt, 15 Prozent mit Tourismusstadt, und jeweils 11 Prozent mit Einkaufs- bzw. Wirtschaftsstadt. Bei den Begriffen, mit denen die Stadt von ihren Bürgern beschrieben wird, dominieren „Gesunde Umwelt“ und „Tradition“. Kurz dahinter folgt „Kulturelle Vielfalt“. Auf Platz vier kam „Bürgernähe“ und auf Platz fünf „Urbanes Flair“. Am wenigsten wurde die Stadt mit „Offenheit“ und „Zusammenhalt“ assoziiert.

Bei den Lebensbereichen genießen die kulturellen Veranstaltungen bei den Waidhofnern die größte Zufriedenheit. Dahinter rangieren das Wohnungsangebot und die städtischen Wohlfühlzonen. Es folgen Arbeitsplätze und öffentlicher Verkehr knapp vor den Radwegen. Am wenigsten zufrieden sind die Bürger mit der Innenstadtentwicklung und den Einkaufsmöglichkeiten.

„Man sieht, dass die Zufriedenheit recht groß ist. Die Leute schätzen die hohe Lebensqualität“, sagt der Stadtchef. Große Überraschungen seien bei den ausgewerteten Antworten für ihn nicht dabei gewesen. „Das Ergebnis spiegelt das wider, was wir im Grunde schon wissen und an dem wir ohnehin gerade arbeiten. Für uns als Stadtpolitiker ist das ein klarer Auftrag, so weiterzuarbeiten wie bisher.“