Eine 42-jährige Sonntagbergerin fuhr am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf der Weyrer Straße von Oberland kommend Richtung Waidhofen, als ihr im Bereich der Stadteinfahrt ein 53-jähriger Gaflenzer Pkw-Lenker entgegenkam.

FF Waidhofen-Stadt

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr dieser plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Frontalkollision. Beide Fahrzeuginsassen konnten ihre Autos selbstständig verlassen und die Einsatzkräfte verständigen. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall an der Hand verletzt.

Sie wurde vom Roten Kreuz ins Klinikum Waidhofen gebracht und dort ambulant versorgt. Der 53-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkomattest verlief bei beiden Pkw-Lenkern negativ. Wegen des Unfalls war die L 121 eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Danach wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei gelassen. Es kam zu erheblicher Staubildung.