Gärtnern im Einklang mit der Natur

Nachdem nun langsam etwas wärmere Temperaturen zu erwarten sind, beginnen viele Menschen mit ersten Arbeiten in ihren Gärten. Auch viele öffentliche Grünflächen und Gartenanlagen werden gerade auf die warme Jahreszeit vorbereitet. Die NÖN begab sich auf einen Rundgang entlang der Waidhofner Grünflächen mit Stadtgärtner Jan Michael Fabian, der Wissenswertes über die Arbeit der Stadtgärtnerei und ihren Beitrag zum Klimaschutz erzählte.

Die Stadt Waidhofen verschreibt sich schon seit einigen Jahren einer naturnahen Gartenkultur. Seit 2015 ist die Ybbstalmetropole offiziell „Natur im Garten“-Gemeinde, was unter anderem bedeutet, dass bei der Park- und Grünanlagengestaltung gänzlich auf Pestizide oder chemisch-synthetische Düngemittel verzichtet wird. „Natur im Garten“ ist eine 1999 ins Leben gerufene Bewegung, die ökologisches und naturnahes Gärtnern in privaten wie in öffentlichen Gärten fördern will.

Dies gilt auch für alle öffentlichen Grünflachen, von denen viele in den letzten Jahren im Zuge des Projekts kost.bares Waidhofen eine Neugestaltung und Neubelebung erfahren haben. Ein Beispiel dafür ist der Bürgergarten beim Ybbsturm, wie Fabian erklärt: „Der ehemalige Bürgermeistergarten wurde vor sieben Jahren als öffentlicher Garten umgebaut. Jeder, der selbst keinen Garten hat, kann sich dort austoben. Wenn man zum Beispiel Gemüse anbauen will, kann man dort hingehen und das machen.“ Möglichkeiten, sich der heimischen Natur kulinarisch zu nähern, gibt es in Waidhofen an mehreren Orten, so auch im essbaren Waldgarten am Fuße des Buchenbergs, wo der Vegetationszyklus verschiedener Nuss- und Obstsorten beobachtet und diese gleich verkostet werden können.

Bei der Planung und Gestaltung von Grünflächen gibt es viele Punkte zu bedenken, vom Aufwand, der für die Pflege aufgebracht werden muss, über den Wohlfühlfaktor für die Bevölkerung bis hin zum Beitrag zu Klimaschutz und Artenvielfalt, den diese Naturinseln in der Stadt liefern können. Fabian erklärt dies anhand des Schillerparks, der in Zusammenarbeit mit der Gartenplanerin Karin Standler umgestaltet wurde: „Da haben wir einige Rasenflächen entfernt. Die sind sehr arbeitsintensiv. Wir versuchen, gewisse Flächen so nutzbar zu machen, dass sie nicht mehr permanent betreut werden müssen. Früher war hier alles mit einer Buchsbaumhecke eingefriedet. Die wurde entfernt und wir haben zusammen mit einer Planerin überlegt, was einen Bezug zu Waidhofen hat und sich durch die ganze Stadt zieht. Das ist vor allem der Wald, der ja auch gleich dahinter beginnt. So haben wir beschlossen, auch im Schillerpark gleich mit einem Waldgarten zu beginnen. Wir haben Hainbuchen und einen Ilex gesetzt und beschlossen, mit Staudenbeeten zu arbeiten, damit wir auch unsere Insekten ein wenig fördern.“

Grünflächen wichtig für Arten- und Klimaschutz

Derzeit ist auf den meisten Grünflächen der Stadt noch der Altbewuchs vom Vorjahr zu sehen. Dies hat einen guten Grund, wie der Stadtgärtner erklärt: „Wir lassen das absichtlich über den Winter stehen, damit die Insekten ihre Eier ablegen und sich verkriechen können. Wir geben ihnen die Chance bis ins Frühjahr, dass sie von dort in die Natur entweichen können. Wenn man alles schon im November oder Dezember entfernen würde, hätten sie überhaupt keine Möglichkeit zum Überwintern.“

In den nächsten Wochen sollen nun die verwelkten Pflanzen entfernt werden, um Platz für den Neuaustrieb zu machen. Ein Projekt, an dem die Stadtgärtnerei Waidhofen derzeit arbeitet, ist die Neugestaltung der Gartenanlage des Landeskindergartens II. Hier wurde bereits mit der Entfernung der Thujen- und Ligusterhecken begonnen, um dem Garten einen offeneren Charakter zu verleihen. Über die Neubepflanzung entschied das Kollegium selbst. „Die Vorstellungen, die von der Kindergartenleitung mit den Kolleginnen ausgearbeitet wurden, und die Ansprüche, die ein Kindergarten heutzutage haben muss, sollen da miteinfließen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass sich die Kinder austoben können oder mit Wasser spielen können“, erklärt Fabian.

Ein lebendiger Garten soll den Kindern auch die Möglichkeit bieten, schon in frühen Jahren einen respektvollen Umgang mit der Natur zu erlernen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden