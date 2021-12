Forsteralm startbereit

Großes Aufatmen unter den Betreibern der Forsteralm. Am Freitag schüttelte Frau Holle ihre Betten kräftig aus und tauchte die Alm erstmals in diesem Winter in tiefes Weiß. „Es ist einmal ein Anfang, sodass wir zumindest auf den geplanten Saisonstart am 8. Dezember hoffen können“, sagt Forsteralm-Geschäftsführer Andreas Hanger.

Stirnrunzeln bescheren ihm aber die prognostizierten Temperaturen. Es ist zwar Schneefall bis zum Donnerstag angesagt, aber bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. „Was wir im Anschluss bräuchten, wären Temperaturen unter minus fünf Grad, damit wir die Schneedecke zusätzlich mit Kunstschnee verstärken und stabilisieren können“, sagt Hanger.

Die 14 Kilometer Forsteralmpisten, die sich großteils auf Gaflenzer, aber zum Teil auch auf Waidhofner Gemeindegebiet erstrecken, wurde von den Öffnungszeiten her eingeschränkt, wodurch besonders günstige Stunden-, Tages- und Saisonkartentarife angeboten werden können (siehe Box).

Mit Familien-, Skikurs- und Gruppentarifen will die Forster alm weiter ihr Profil als Naherholungs- und Familienskigebiet schärfen. Ein Vierersessellift, zwei Schlepplifte und ein Übungslift stehen zur Verfügung.

Nach den derzeit gültigen Auflagen gilt im Skigebiet die 2G-Regel. Die Nachweise werden beim Ticketkauf kontrolliert. Im Anstellbereich wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.