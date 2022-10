Galadinner im Zeichen des Kakao

Der Weltladen Waidhofen an der Ybbs lädt gemeinsam mit der EZA fairer Handel zu einem Abend ein, der nicht nur den Gaumen erfreuen wird!

Am Mittwoch, 19. Oktober um 19 Uhr dreht sich im Volksheimsaal am Graben alles um die EZA-Schokoladen aus dem Weltladen. Der Dinnerabend wird kulinarisch von „Kunterbunt – vegan“-Köchin Lea Muck gestaltet. Durch alle drei Gänge zieht der Kakao seine Spuren. Der peruanische Weltladengast Santiago Paz López garniert den Abend mit spannenden Erzählungen über die Kakaoproduktion in der Kooperative Norandino. Er ist Co-Geschäftsführer der Kooperative und seit deren Aufbau vor etwa 30 Jahren Teil davon.

Anmeldung im Weltladen bis 12. Oktober notwendig. Mail: weltladen.waidhofen@speed.at, 07442/54428.

