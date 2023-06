Gang zu den Spezialisten: Watzinger und Hartner stellten sich vor

Am Dienstag, 16. Mai, führte Watzinger Schuhe und Orthopädie gemeinsam mit Hartner Stadtcafe & Bäckerei & Konditorei die Terminserie des Vereins Stadtmarketing Waidhofen/Ybbs fort. Diese hat zum Ziel, die Waidhofner Innenstadtbetriebe vor den Vorhang zu holen und noch besser zu vernetzen.

Das Schuhhaus Watzinger besteht seit 1988 und befindet sich seit 2002 am Oberen Stadtplatz. Ein Schwerpunkt des Betriebs ist das Handwerk der Orthopädieschuhtechnik und Podologie. Orthopädische Schuhe nach Maß, orthopädische und podologische Einlagen werden in der eigenen Werkstätte angefertigt. Nachhaltigkeit ist ein Kernthema, erkennbar unter anderem an der Reparatur von Schuhen im Haus. Auch Taschen und Reisegepäck finden sich im Sortiment der Firma Watzinger. Beide Söhne sind im Betrieb tätig und stehen in den Startlöchern zur Betriebsübernahme.

Die Bäckerei & Konditorei Hartner wurde 1932 gegründet und 2002 von Sigrid Hartner in dritter Generation übernommen. Im Stammhaus, der Bäckerei am Hohen Markt, wird täglich frisch gebacken. Verwendet werden vorzugsweise Rohstoffe aus der Region. Seit fünf Jahren leitet Geschäftsführer Matthias Krenn die Produktion in der Bäckerei und Konditorei. Seine Tortenkunstwerke und feinen Konditormehlspeisen sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Neben dem 1. Platz beim internationalen Lebkuchenaward erzielte die Konditorei Hartner zuletzt die Goldmedaille mit der „NÖ Genusstorte“. Neben dem klassischen Sortiment kamen viele glutenfreie und auch vegane Produkte dazu. Insgesamt beschäftigt die Firma Hartner 26 Mitarbeiter, davon vier Lehrlinge, somit ist auch der Nachwuchs in der Produktion gesichert.