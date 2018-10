„Ich bin sehr froh, dass ich die Chance bekommen habe, bei der Firma Filzwieser in Gaflenz zu arbeiten. Die Leute in der Arbeit sind sehr nett und ich bin sehr glücklich, mein eigenes Geld verdienen zu können“, sagt Kamal Edrees.

Der 26-Jährige ist im Jahr 2015 gemeinsam mit seinem Bruder Osman (23) vor dem Krieg in Syrien geflohen und so nach Waidhofen gekommen. „Zum Glück fanden wir in Waidhofen viele Menschen, die uns am Anfang sehr unterstützt haben. Diese Leute sind heute wie eine Familie für mich“, berichtet der junge Syrer. Besonders Regina Merkinger hat Kamal und seinem Bruder geholfen, sich in Waidhofen zurechtzufinden. Sowohl bei der Wohnungs- als auch bei der Arbeitssuche half sie den beiden Brüdern.

„Wollte nicht von öffentlicher Hand leben“

„Mein Bruder Osman ist im Gasthaus Steinmühl in der Küche beschäftigt, ich arbeite seit 2017 in der Produktion der Firma Filzwieser“, sagt Edrees. Als Kamal die Stelle bei Filzwieser bekam, hatte er eigentlich gerade begonnen, einen B1-Deutschkurs zu machen. „Aber die Arbeit war mir wichtiger. Ich wollte nicht von der öffentlichen Hand leben“, sagt er.

Auch die Firma Filzwieser ist sehr froh, Kamal Edrees in ihrem Team zu wissen. „Mittlerweile arbeiten bei uns vier asylberechtigte Syrer in der Produktion mit. Das funktioniert sehr gut. Sie leisten alle gute Arbeit und wir sind sehr zufrieden mit ihnen“, sagt Christian Neumann vom Personalmanagement.

„Finden momentan kaum Fachpersonal“

So wie bei vielen Firmen des Ybbstals gestaltet sich auch für die Firma Filzwieser, die sich als Lösungsanbieter auf dem Gebiet der Kunststofftechnik versteht, die Personalsuche schwierig. „Ich bin mir sicher, dass Kunststoff in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Besonders der Bereich der Folienextrusion ist ein wachsender Markt, für den wir aber kaum Fachpersonal finden“, sagt Neumann. „Momentan überlegen wir, das Personal selbst auszubilden.“

„Ich wäre jederzeit bereit, zu helfen – sozusagen als Ausgleich für die Hilfe, die wir damals bekommen haben.“Kamal Edrees

Natürlich wäre man auch bereit, Asylberechtigte im handwerklich anspruchsvollen Bereich der Folienextrusion anzulernen. „Wichtig sind da aber gute Sprachkenntnisse, um die Abläufe wirklich gut zu verstehen“, sagt der Personalchef. „Deshalb bieten wir jeden Samstag für alle, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, einen Sprachkurs an, in dem die Leute speziell Fachbegriffe aus dem Arbeitsumfeld lernen können.“

Auch Kamal Edrees bietet seine Hilfe an. „Am Anfang, als wir nach Waidhofen gekommen sind, haben mein Bruder und ich viel Hilfe benötigt, um uns hier zurechtzufinden“, sagt der junge Syrer. „Dafür bin ich sehr dankbar und ich würde auch gerne etwas zurückgeben. Ich wäre jederzeit bereit, jemandem zu helfen – sozusagen als Ausgleich für die Hilfe, die wir am Anfang von den Waidhofnern bekommen haben.“