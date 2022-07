Gemeindezusammenlegung feiert 50-jähriges Jubiläum

Werbung

Waidhofen an der Ybbs feiert heuer nicht nur „100 Jahre Niederösterreich“ , sondern auch das 50-jährige Jubiläum der Gemeindezusammenlegung im Jahr 1972. Seit damals existiert die Großgemeinde Waidhofen in ihrer heutigen Form. Bei der damals nicht unumstrittenen Eingemeindung wurden die Gemeinden Waidhofen-Land, Zell an der Ybbs, Windhag und St. Leonhard mit der Stadtgemeinde Waidhofen zusammengelegt.

Die Idee einer Zusammenlegung von Gemeinden rund um die Ybbstalmetropole hatte allerdings auch schon 1972 eine lange Geschichte. Bereits 1910 dachte man über eine Vereinigung von Zell und Teilen Windhags nach. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Zell administrativ von Waidhofen mitverwaltet. Dies endete am 30. Juni 1946, als Zell wieder eigenständig wurde und Waidhofen den Statutarstatus zurückerlangte.

Die Voraussetzungen für die Gemeindezusammenlegung 1972 wurden durch das niederösterreichische Raumordnungsgesetz von 1968 sowie durch die neue Gemeindeordnung, die am 31. Dezember 1965 in Kraft getreten war, geschaffen. Ziel war es, die Anzahl der niederösterreichischen Gemeinden von 1652 auf 814 und in weiterer Folge auf etwa 500 zu senken. Heute gibt es 573 politisch selbstständige Gemeinden in Niederösterreich.

Die Eingemeindung von Waidhofen-Land, Zell, St. Leonhard und Windhag wurde damit argumentiert, dass die Finanzkraft der Stadt Waidhofen jene dieser vier Gemeinden zusammen übertreffe. Anfänglich wurde eine freiwillige Zusammenlegung angestrebt, was sich aber als schwieriges Unterfangen herausstellen sollte. Wirtschaftliche Bedenken, parteipolitische Überlegungen wie auch ganz persönliche Befindlichkeiten führten hier zu teils heftigen Diskussionen. In Zell wurde auch eine Volksbefragung durchgeführt, die sich mit einer knappen Mehrheit gegen eine Zusammenlegung der Gemeinden aussprach.

Bevölkerung wuchs von 5.586 auf 11.400 an

Nichtsdestotrotz gab es 1971einen Raumordnungserlass der Landesregierung, der die Gemeindezusammenlegung zum Programm machte. Mit 1. Jänner 1972 wurde dieser Beschluss dann auch Realität, alle Rechte und Pflichten der bisherigen Gemeinden gingen an die Stadt Waidhofen über, deren Fläche damit von 4,71 auf 131 km² und deren Einwohnerzahl von 5.586 auf mehr als 11.4oo anwuchs. Im April 1972 wurde Franz Kohout zum sechsten Mal zum Bürgermeister von Waidhofen und damit auch zum ersten Bürgermeister der neuen Großgemeinde gewählt.

Eine detaillierte Aufarbeitung dieses wichtigen Ereignisses der Stadtgeschichte Waidhofens von Matthias Settele, der 1971 auch dem Verhandlungsteam der ÖVP angehörte, wurde in der Festschrift zum 40-jährigen Jubiläum der Eingemeindung veröffentlicht und findet sich auch auf: waidhofen.at/eingemeindung

