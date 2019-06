Wahrlich bewegte Zeiten hat das Waidhofner Bezirksgericht hinter sich. Anfang 2014 wurde der Standort geschlossen und ebenso wie jener in Haag lediglich als Außenstelle des Bezirksgerichts Amstetten geführt. Anfang 2017 wurde die Eingliederung von Waidhofen und Haag in Amstetten, die 2012 unter ÖVP-Justizministerin Beatrix Karl beschlossen worden war, wieder rückgängig gemacht und am 1. September 2017 wurde das Bezirksgericht Waidhofen wieder neu eröffnet.

Bald danach, im Frühjahr 2018, standen große Umbauarbeiten an: Das denkmalgeschützte Gebäude musste modernisiert und barrierefrei gemacht werden. Der Umbau wurde von den beiden Architekten Andreas Bösch und Maria Schneider (Architekturbüro W30) geplant und begleitet. Während der Bauarbeiten übersiedelte das Gericht in den Beta-Campus auf der Zell.

Nun, nach gut einem Jahr Bauzeit, konnte das Bezirksgericht wieder seinen alten Standort am Oberen Stadtplatz beziehen. In einer kleinen Runde wurde das Gebäude feierlich eröffnet. „Man sieht, dass hier sehr viel Arbeit dahintersteckt. Von den Mitarbeitern, den beiden Architekten und auch seitens der Stadt und des Magistrats – mit dem gemeinsamen Ziel, das Gericht wieder zu einem Zentrum der Gerichtsbarkeit zu machen“, sagte Michael Schwanda, Präsident des Landesgerichts St. Pölten, bei der Eröffnungsfeier.

Auch für Bürgermeister Werner Krammer war die inoffizielle Eröffnung des Gerichts ein besonderer Augenblick: „Dieser Standort ist für Waidhofen als Statutarstadt und zentrales Dienstleistungszentrum des Ybbstals von großer Bedeutung. Zum einen halten wir die Wege für Bürger kurz. Zum anderen beleben wir die Innenstadt, sichern Arbeitsplätze und erhalten gleichzeitig ein historisches Gebäude, das unser Stadtbild wesentlich prägt“, sagte Krammer.

Die offizielle Eröffnung des umgebauten Bezirksgerichts findet am Dienstag, 3. September, statt.