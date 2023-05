Geschichte in der Ölberggasse entdecken

Ab sofort gibt es wieder neue spannende Exponate aus dem Fundus des Musealvereins in der Innenstadt zu sehen. Thematisch dreht sich in den Auslagen in der Ölberggasse derzeit alles um das Thema Nachhaltigkeit.

„Wir haben uns hier am Motto des diesjährigen Museumsfrühlings ‚Museen – nachhaltig inspirierend‘ orientiert“, erklären Inge Janda und Petra Müller vom Musealverein Waidhofen. „Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen. Das bedeutet, dass nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren und in Zukunft wieder bereitgestellt werden kann. Nur so können wir unsere Umwelt für kommende Generationen bewahren", erläutert Janda.

In den Auslagen wird etwa gezeigt, wie Wäsche schonend und umweltbewusst gewaschen werden kann, wie nachhaltige Freizeitgestaltung möglich ist und wie Geschenke nachhaltig hergestellt und verpackt werden können.

Historisches Holzspielzeug aus der Sammlung Wilhelm

Eine der Auslagen ist mit Holzspielzeug aus der Sammlung von Karl Wilhelm ausgestattet, welche im Besitz des Musealvereins ist. Wilhelm gründete nach dem Ersten Weltkrieg zusammen mit Ferdinand Andri kleine Werkstätten, in denen Holzspielzeug in Heimarbeit hergestellt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Wilhelm von Oberösterreich wieder nach Waidhofen/Ybbs zurück und beschäftigte sich mit der Gestaltung von Jungholz.

Viele der ausgestellten Gegenstände sind nicht nur wunderschön mit einfachen Kerbschnitzereien verziert, sondern auch so konstruiert, dass sie sich beim Spielen bewegen. Dieses Spielzeug konnte man in den Heimatwerken Österreichs erwerben.

„Werfen Sie einen Blick auf die Schnitzereien, denn Jungholz ist ein natürlicher Werkstoff, der sich hervorragend für kreative Gestaltungen in jedem Alter eignet“, so Inge Janda.

„Die liebevolle und durchdachte Gestaltung der Schaufenster mit den besonderen Schätzen des Musealvereins sind ein echter Hingucker auf dem Weg durch die Ölberggasse“, lädt Bürgermeister Werner Krammer zu einem kleinen Stadtbummel ein und bedankt sich beim Musealverein für das Engagement.

Der Musealverein freut sich über neue Mitglieder

Der Musealverein Waidhofen/Ybbs wurde 1905 gegründet. Seither widmen sich die ehrenamtlichen Mitglieder mit viel Leidenschaft der Dokumentation der Stadtgeschichte und der Erhaltung von Kulturgut für die Nachwelt. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Alle Infos sowie die Beitrittserklärung sind auf musealverein-waidhofen.com zu finden.

