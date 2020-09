Seit 1997 ist Waidhofen „Gesunde Gemeinde“. Nun wurde die Stadt als solche bis Ende 2022 ein weiteres Mal zertifiziert. Am vergangenen Donnerstag überbrachte „Tut gut!“-Regionalbetreuerin Birgit Wurzer die Plakette. Bürgermeister Werner Krammer zeigte sich erfreut. „Wir in Waidhofen müssen uns zum Glück keine Sorgen um die medizinische Versorgung machen“, sagte der Stadtchef. „Außerdem sind wir durch den Klinikstandort privilegiert.“

Mit dem Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“ hat man in der Stadt zudem eine Initiative in stalliert, welche das Thema Gesundheit ganzheitlich beleuchtet. Unter der Federführung von Arbeitskreisleiter Karl Streicher und Gesundheitsstadträtin Beatrix Cmolik wird dabei Jahr für Jahr ein ambitioniertes Programm erarbeitet. So lädt man zwischen 7. und 10. September unter dem Motto „Waidhofen bewegt“ auch heuer wieder zu den Gesundheitstagen. Das Angebot ist vielfältig (siehe Infobox), einzig der mittlerweile schon zur Tradition gewordene Schlossturmlauf entfällt aufgrund von Covid-19. „Uns ist wichtig, ein niederschwelliges, aber gleichzeitig qualitätsvolles Angebot zu schaffen“, hält Gesundheitsstadträtin Cmolik fest.

„Der Pflege kommt aufgrund der demografischen Veränderungen eine immer größere Bedeutung zu.“ Bürgermeister Werner Krammer

Überarbeitet wurde nun auch die Infobroschüre der Stadt zum Gesundheitswesen. Diese wird in Kürze bei den Waidhofner Gesundheitseinrichtungen sowie weiteren öffentlichen Stellen aufliegen. Auch auf der Stadthomepage wird sie abrufbar sein. Neben den Kontaktadressen von allen Waidhofner Ärzten und Apotheken finden sich in der neuen Gesundheitsbroschüre nun auch das verfügbare Angebot im Pflegebereich sowie alle sonstigen Einrichtungen, die im weitesten Sinne im Gesundheitsbereich aktiv sind.

„Die Pflege hier miteinzubeziehen, war naheliegend. Schließlich ist das ein Bereich, dem aufgrund der demografischen Veränderungen immer größere Bedeutung zukommt“, sagt Stadtchef Krammer. Dem pflichtet Vizebürgermeister Armin Bahr, der für die Sozialagenden in der Stadt zuständig ist, bei. „Diese Broschüre ist ein notwendiger und wichtiger Baustein im Gesundheitsbereich“, sagt er. „Dennoch müssen wir das Gesundheitswesen in der Stadt immer weiter entwickeln.“ Vor allem beim betreubaren Wohnen und bei der Barrierefreiheit sieht der SPÖ-Chef Verbesserungspozential.

Betreubares bzw. betreutes Wohnen kann sich Bürgermeister Krammer im derzeitigen Landespflegeheim im Vogelsang vorstellen. Wie die NÖN berichtete, wird überlegt, den Standort des Landespflegeheims zu verlegen, da das Gebäude bereits in die Jahre gekommen ist. Der neue Standort des Pflegeheims solle sich weiterhin im Umfeld des Klinikums befinden, meint Krammer. Gespräche darüber seien gerade am Laufen, im Herbst erwarte er sich Klarheit.

Der jetzige Standort des Pflegeheims würde dann für betreubares oder betreutes Wohnen frei werden. Dabei mitgedacht solle auch eine Tagesstätte für pflegebedürftige Menschen zur Entlastung ihrer pflegenden Angehörigen werden, sagt der Bürgermeister. „Die Nachfrage ist hier da. Das Problem ist hier derzeit aber die Finanzierung. Nichtsdestotrotz werden wir das weiterverfolgen.“