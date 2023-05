Gesunder Hoher Markt und Gelegenheit zum Pflanzentausch

Am kommenden Samstag, 20. Mai, ab 8.30 Uhr steht der Hohe Markt in Waidhofen ganz im Zeichen der Gesundheit. Bewegung, Medizin, Ernährung und Entspannung – alles, was sich positiv auf das menschliche Wohlbefinden auswirkt, wird an diesem Vormittag thematisiert. Dazu gibt es heuer über 20 ausstellende Unternehmen und Institutionen. Die „Gesunde Gemeinde“ wird eine gesunde Suppe auskochen, die kleinen Gäste können sich in der Hüpfburg austoben und auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

„Jetzt im Frühling ist genau die richtige Zeit, um wieder in Schwung zu kommen und etwas für die Gesundheit zu tun. Nebenbei kann man das einzigartige Ambiente des Hohen Marktes genießen“, betont die Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde, Julia Winkler.

Die Waidhofner Stadtgärtner bieten an diesem Tag auch heuer wieder den Pflanzentauschmarkt, wo überschüssige Setzlinge oder Samen getauscht werden können. Alles, was im eigenen Garten und beim Vorziehen aus Samen zu viel geworden ist, kann man bei dieser Veranstaltung gegen andere Ableger, Samen oder Jung-Pflanzen tauschen. Wertvolle Tipps rund ums Garteln gibt es von Stadtgärtner Jan Michael Fabian und Bernhard Haidler von „Natur im Garten“. Außerdem wird die Waidhofner Bio-Erde zum Kauf angeboten.

