Gesundheit gehört großgeschrieben: Gesundheitstag am Gym

„Herzlich willkommen zum Gesundheitstag!“, hieß es am Freitag, 28. April, für die Schulgemeinschaft des BRG. An diesem Tag entfiel der Regelunterricht und stattdessen waren Bewegung, Action, Infos zu gesunder Ernährung und zu sozialem bzw. psychischem Wohlbefinden angesagt. Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler auf die Wichtigkeit von Gesundheit und den verantwortungsvollen Umgang damit aufmerksam machen. An verschiedenen Stationen wurde dabei viel Wissenswertes und Spannendes vermittelt und die Möglichkeit geboten, selbst aktiv zu werden.

Foto: BRG WaidhofenYbbs

Im Klassenverband absolvierten die Schülerinnen und Schüler jeweils vier verschiedene Stationen, die sich alle – abgestimmt auf ihr Alter – mit dem Thema Gesundheit in seiner ganzen Bandbreite auseinandersetzten. Diese wurden entweder von externen Fachleuten oder von BRG-Professorinnen und -Professoren gestaltet und geleitet.

Foto: BRG WaidhofenYbbs

Auf dem Programm standen unter anderem Akrobatik, Gleichgewichtstraining, Kooperationsübungen, Pilates, Muskelaufbau- und Geschicklichkeitstraining. Darüber hinaus konnte man einen Sehtest durchführen, mit einer „Rauschbrille“ die Wirkung von Alkohol erleben, die Kampfsportart HapKiDo ausprobieren oder sich über die Themen Sportmedizin, Arten- und Umweltschutz und digitale Gesundheit informieren. Auch Stationen vom Roten Kreuz, dem JUSY oder dem Jugendzentrum Bagger erwarteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Foto: BRG WaidhofenYbbs

In den Pausen verwöhnte der Elternverein die von der vielen Bewegung hungrig gewordenen Schülerinnen und Schüler mit einer gesunden Jause.

