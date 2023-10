Gewitter macht Ybbstaler RoxS in Nancy vorerst Strich durch Rechnung

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europa-Tour. Mit seinem Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Die Reise geht von Belfort weiter in die nächste französische Stadt. Und zwar fahre ich nach Nancy. Ich komme sehr gut voran, weil die Landstraßen super ausgebaut sind. Am frühen Vormittag treffe ich bei der neuen Location ein. Es ist eine stillgelegte Eisenbahntrasse. Links und rechts stehen noch alte Bahngebäude. Alles ist angesprüht und man wird von einer Vielzahl an Kunstwerken begrüßt. Ich fühle mich im ersten Moment, als wäre ich in einer abgelegenen Gasse in der Bronx.

Voller Freude über diesen eindrucksvollen Ort starte ich damit, mein neues Mural zu sprühen. Ich entscheide mich dazu, mein Vorhaben auf eine Metallwand zu malen. Anfangs habe ich große Mühe, mit der gewellten Oberfläche zurechtzukommen. Aber mit der Zeit gewöhne ich mich immer mehr an die Gegebenheiten. Bevor ich das Bild fertig bekomme, zieht über mir ein Gewitter auf. Schnellstmöglich schmeiße ich meine ganzen Sachen ins Auto und flüchte ins Trockene. Ich warte vergeblich auf Besserung und entscheide mich kurzerhand, in ein Hotel zu fahren. Dort angekommen, fange ich erst mal damit an, mein Gewand trocken zu föhnen, um an nächsten Tag wieder einsatzbereit zu sein.

Am nächsten Morgen weckt mich die Sonne und ich kann zurück zu meiner Wand. Ich male die letzten Details fertig und genieße die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Daraufhin fahre ich weiter ins Stadtzentrum, um am Hauptplatz das französische Leben zu beobachten. Ich sitze gemütlich in einem Café und schlürfe meinen Kaffee.

Foto: RoxS

Als Nächstes geht es nach Deutschland zu meinem letzten Tournee-Stop. Ich werde mich die nächsten Tage ausrasten und noch mal alle Kräfte sammeln. In Mainz wartet nämlich das größte Projekt der Tour auf mich.