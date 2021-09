Im ländlichen Raum sollte diesen die Landesgesellschaft nöGIG, die eigens für diesen Zweck geschaffen wurde, vornehmen. Bereits Ende 2018 sollte das Projekt abgeschlossen sein. Doch noch immer sind in den sieben Gemeinden der Pilotregion Gebiete noch nicht an den Datenhighway angeschlossen.

Um diese in absehbarer Zeit doch noch mit schnellem Internet zu versorgen, wurde vergangene Woche die Glasfaser Ybbstal GmbH (GYG) gegründet, in der die Gemeinden Waidhofen, Ybbsitz, Hollenstein, Opponitz, St. Georgen/Reith, Göstling und Lunz/See gemeinsam auftreten. Als Geschäftsführer fungiert der Ybbsitzer ÖVP-Nationalratsabgeordnete Andreas Hanger. Sitz der Gesellschaft ist in Ybbsitz.

„Es bräuchte einen Geschäftsführer, welcher auch integrativ auf alle Interessensvertreter wirken kann.“ Waidhofens SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr

Die GYG soll nun als Generalunternehmer im Auftrag der nöGIG den weiteren Breitbandausbau überall dort übernehmen, wo in der Vergangenheit bereits Bundesförderungen zugesagt worden sind. Für Bundesförderverträge, die nicht verlängert wurden, treten die Gemeinden in Vorleistung. Parallel dazu wird die GYG in Eigenregie 150 Kilometer Breitbandnetz ausbauen, für welche sich die nöGIG noch keine Bundesförderung abgeholt hat. Bis 2025 soll so ein 400 Kilometer langes Glasfasernetz im Ybbstal entstehen. Vor der Gesellschaftsgründung brauchte es Gemeinderatsbeschlüsse in den einzelnen Mitgliedsgemeinden. Wie die NÖN berichtete, stimmten in Waidhofen die Liste FUFU und die FPÖ dem Tagesordnungspunkt nicht zu. Keine schnelle Internetverbindung gibt es in der Statutarstadt noch in Windhag, St. Leonhard/Walde und St. Georgen/Klaus.

Einstimmig fielen die Abstimmungen hingegen in Ybbsitz, St. Georgen/Reith, Opponitz und Hollenstein aus. In Ybbsitz sind die ländlichen Gebiete Haselgraben, Hubberg, Knieberg, Schwarzenberg, Maisberg und ein Teil des Prochenbergs noch nicht an den Datenhighway angeschlossen. In St. Georgen/Reith fehlen noch die Katastralgemeinden Königsbergau und Hochau sowie Teile von Kogelsbach. Für Königsbergau rechnet Bürgermeister Josef Pöchhacker mit einer Fertigstellung im Juni 2022, ein Jahr da rauf soll Hochau folgen. „Einige Haushalte in Kogelsbach werden voraussichtlich erst in der letzten Ausbauphase fertiggestellt“, sagt Pöchhacker.

In Opponitz ist der Breitbandausbau noch im gesamten ländlichen Raum offen. Rund 60 Liegenschaften sind betroffen. Wann die Arbeiten hier abgeschlossen sein werden, wagt Bürgermeister Johann Lueger nicht zu sagen. „Fest steht aber, dass wir nicht bei den ersten dabei sein werden. Grundsätzlich ist es aber sehr positiv, dass dieses Projekt nun zu Ende geführt werden kann.“

In Hollenstein soll nun auch der Bereich vom hinteren Königsberg – nahe der Gemeindegrenze zu St. Georgen/Reith – bis über den Königsberglift zum Ortsteil Sattel mit schnellem Internet versorgt werden. Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten bis Juni 2022. „Wir benötigen in den abgelegenen Gebieten der Region dringend die Fertigstellung der Glasfaserinfrastruktur“, sagt Zebenholzer. „Es wird mit Sicherheit eine Herausforderung für uns Gemeinden. In dieser Kooperation sehe ich aber eine große und wahrscheinlich vorerst letzte Chance, um dieses Projekt auch tatsächlich erfolgreich umzusetzen. Damit können wir einerseits die Häuser und Eigenheime anschließen, den Schülern zeitgemäßes Lernen zuhause ermöglichen, Arbeitsplätze für die Zukunft schaffen und bestehende Arbeitsplätze erhalten.“

Kritisch wird in SPÖ-Kreisen die Bestellung von Nationalratsabgeordnetem Andreas Hanger zum ehrenamtlichen Geschäftsführer gesehen. „Im Bereich des Glasfaserausbaus haben wir dringenden Aufholbedarf. Deswegen bedarf es jetzt eines entschiedenen Kraftakts, um den ländlichen Raum zukunftsfit zu machen. Hier handelt es sich um essenzielle Infrastruktur, wo die öffentliche Hand das Heft des Handelns behalten muss“, sagt Waidhofens SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Hierzu bräuchte es allerdings einen Geschäftsführer, welcher auch integrativ auf alle Interessensvertreter wirken kann. Dies ist mit der gegenwärtigen Lösung leider nicht der Fall.“

Es sei sehr erfreulich, dass durch die gute und überparteiliche Zusammenarbeit der Ybbstal-Gemeinden eine Lösung beim Breitbandausbau im Ybbstal erreicht werden konnte, sagt Hanger. „Ausdrücklich darf ich festhalten, dass die SPÖ Waidhofen und insbesondere deren Stadtparteivorsitzender Armin Bahr keinen Beitrag zu dieser Lösung geleistet haben. Wenn nun die SPÖ Waidhofen einen bundespolitischen Streit in das Ybbstal hereintragen möchte, ist dies deren Entscheidung.“