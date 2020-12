Groß war der Andrang bei den kostenlosen Covid-Testungen, die am Montag und Dienstag in der Waidhofner Sporthalle angeboten wurden. Durchgeführt wurden sie wieder vom Bundesheer und dem Roten Kreuz. Auch Bürgerinnen und Bürger der Nachbargemeinden konnten das Angebot nutzen. Alleine am Montag ließen sich 1.247 Personen testen. Zwölf davon waren positiv.

„Gerade vor den Feiertagen ist Testen eine Möglichkeit, um die ältere Generation zu schützen und das Weihnachtsfest etwas sicherer zu gestalten“, sagt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer, auf dessen Initiative die Teststraße in Waidhofen eingerichtet wurde.