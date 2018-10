„Wofür steht Waidhofen?“ fragten sich die Stadtverantwortlichen im Jahr 2012 und machten sich auf die Suche nach einer neuen Marke für die Ybbstalmetropole. Ende 2014 war diese gefunden, die „Stadt der Türme“ wurde zum „... leben voller Möglichkeiten“ und die Vielfalt zum Alleinstellungsmerkmal erklärt.

Man werde in Waidhofen Möglichkeiten schaffen, damit sich hier etwas entwickeln könne, kündigte Bürgermeister Werner Krammer, damals im Herbst 2014 gerade frisch im Amt, an. Geleitet von der davor im Frühjahr installierten Stabsstelle Standortentwicklung unter Raumplaner Josef Lueger nahmen der Stadtchef und sein Gemeinderat die Arbeit zur Umsetzung dieses Vorhabens auf. Um Projekte zur Stadtentwicklung von Landesseite gefördert zu bekommen, trat

Waidhofen Anfang 2015 der NÖ Stadterneuerung bei. Ende 2018 läuft diese Mitgliedschaft nun aus, ein Antrag auf Verlängerung um ein Jahr wurde aber bereits gestellt.

Vision bis 2030: Stadt soll wachsen

Grundlage für die Stadtentwicklung ist ein Stadterneuerungskonzept, das im Herbst 2015 vorgelegt wurde. Es enthält eine Vision für die Stadt bis ins Jahr 2030. Deren Quintessenz ist das Wachstum. So sollen die Bevölkerungszahl um zehn Prozent und die Arbeitsplätze um fünf Prozent wachsen. Im Tourismus möchte man die Bettenauslastung bis 2030 um 15 Prozent und die Zahl der Ausflugsgäste um 25 Prozent heben. Die Zahl der Handelsflächen in der Innenstadt (ohne Gastronomie) soll auf 50 Prozent der gesamten Handelsflächen Waidhofens erhöht werden.

Martin Dowalil (Liste FUFU), Michael Elsner (UWG), Bürgermeister Werner Krammer (WVP), Vizebürgermeister Martin Reifecker (SPÖ & Unabhängige), und Franz Sommer (Fraktionsobmann WVP) (v.l.) stehen hinter der Stadtentwicklung. | Magistrat

Vergangenen Donnerstag zog Bürgermeister Krammer bei einem Pressegespräch Zwischenbilanz über die letzten vier Jahre Stadtentwicklung und gab eine Vorschau auf die weiteren Vorhaben.

„Im Rahmen der Stadterneuerung haben wir die Vision 2030 entwickelt, um Waidhofens Position als zentrales Versorgungs- und Dienstleistungszentrum des Ybbstals und des angrenzenden Oberösterreichs zu festigen“, sagte Krammer. Er verwies auf die zahlreichen Auszeichnungen, welche die Stadt in den vergangenen vier Jahren in Sachen Stadtentwicklung einheimsen konnte – vom VCÖ-Mobilitätspreis für die Radachse 2015 über den Sieg in der Kategorie Ganzheitlichkeit der NÖ Dorf- und Stadterneuerung 2017 bis zur Teilnahme am Europäischen Dorferneuerungspreis und dem Quasi-Vizeeuropameistertitel 2018. Dazwischen wurde Waidhofen als kulturfreundlichste Gemeinde Niederösterreichs ausgezeichnet und als Vorreiter für ökologisches Gärtnern gewürdigt.

„Die Umkehr von der Abwanderungsgemeinde zu einem pulsierenden Lebensmittelpunkt gelingt.“Bürgermeister Werner Krammer

Des Weiteren präsentierte der Stadtchef Zahlen, welche die positive Entwicklung beim verordneten Wachstum belegen. So erreichte Waidhofen im Jahre 2017 laut Gründerstatistik der Wirtschaftskammer bei den Unternehmensneugründungen (Gründungsintensität je 1.000 Einwohner) österreichweit den zweiten Platz. Nur dem ersten Wiener Gemeindebezirk musste sich die Ybbstalmetro-pole geschlagen geben. 2015 lag man noch an vierter, 2016 bereits an dritter Stelle. „Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Man sieht, die Umkehr von der Abwanderungsgemeinde zu einem pulsierenden Lebensmittelpunkt gelingt“, sagte Krammer.

Bürgermeister Werner Krammer zog eine Zwischenbilanz der 2015 gestarteten Stadterneuerung. | Archiv

Im Tourismus mache sich ganz klar der Ybbstalradweg positiv bemerkbar, konstatierte Krammer. Waren 2016 von Jänner bis August noch 16.025 Nächtigungen in der Stadt zu verzeichnen, gab es 2018 im gleichen Zeitraum bereits 20.091 Nächtigungen. „Das ist eine Steigerung von 25 Prozent und somit höchst erfreulich.“

Im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke belegte die Stadt von 94 teilnehmenden Bezirken Platz 23. Im Demografieranking kam die Statutarstadt sogar auf Platz zwei und im Ranking von Wirtschaft und Innovation belegte sie den 14. Platz. Als positiv bewertet der Stadtchef auch, dass der Anteil junger Erwachsener an der Gesamtbevölkerung in Waidhofen mit 18,65 Prozent der zwölft-höchste Österreichs ist.

„Grund dafür ist für mich die hohe Lebensqualität in der Stadt und das gute Arbeitsumfeld“, sagte Krammer. „Wir haben in den letzten Jahren vieles erreicht. Bei den Bevölkerungszahlen sind wir zwar noch nicht ganz dort, wo wir sein sollten, aber die Basis wurde gelegt.“ 11.333 Hauptwohnsitzer verzeichnete man Anfang 2018 in Waidhofen. Beim Start der Stadterneuerung 2015 waren es 11.306. Laut Stadterneuerungskonzept soll die Einwohnerzahl bis 2030 auf 12.500 wachsen.

In den nächsten Monaten solle der Fokus der Stadtentwicklung auf den Bereichen Wohnen und Arbeiten liegen, kündigte der Stadtchef an.