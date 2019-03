Gleich zwei Dringlichkeitsanträge brachte Grünen-Gemeinderat Matthias Plankenbichler in der Sitzung am Montag ein. Zum einen forderte er, dass die Waidhofner Magistratsmitarbeiter am Karfreitag freibekommen. Bürgermeister Werner Krammer (WVP) sah die Dringlichkeit nicht gegeben. Die Magistratsmitarbeiter würden am Karfreitag, wie bisher auch, weiterhin einen Vier-Stunden-Arbeitstag haben. Der Antrag wurde von WVP, FPÖ und UWG abgelehnt

Im zweiten Dringlichkeitsantrag sprach sich Plankenbichler gegen das Skirennen des TZW in der Innenstadt aus. Auch wenn der Schnee nicht chemisch behandelt worden sei, müsse er doch her- und abtransportiert werden. In Zeiten des Klimawandels und angesichts weltweiter Klimaproteste sei dies unverantwortlich. Der Gemeinderat möge beschließen, das Event nicht zu unterstützen. Die Veranstaltung sei genehmigt und es gebe keine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt, antwortete Stadtchef Krammer. WVP, UWG und Teile der Liste FUFU schmetterten den Antrag ab.