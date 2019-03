Einen Nachtslalom in der Innenstadt organisieren Schüler des TZW Waidhofen am Samstag, 30. März, im Rahmen ihres Maturaprojekts in der Waidhofner Innenstadt. Damit das Skirennen am Freisingerberg möglich wird, werden knapp 1.000 Kubikmeter Schnee von den Skigebieten Königsberg und Forsteralm in die Stadt gekarrt.

Nun meldet sich Grünen-Gemeinderat Matthias Plankenbichler zu dem Event zu Wort. „Dass die Stadt in Zeiten des Klimawandels eine Veranstaltung in der Innenstadt zulässt, für die 50 Lkw-Ladungen Schnee in die Stadt geschafft werden müssen, halte ich für keine sehr gute Idee“, sagt Plankenbichler.

Plankenbichler: "Aus der Zeitung erfahren"

„Auch wenn es sich dabei um ein Maturaprojekt handelt, ich glaube, es wäre besser gewesen, die Schüler hätten sich etwas anderes überlegt.“ Was dem Grünen-Mandatar zusätzlich aufstößt: „Ich habe von dem Event in der Zeitung erfahren, vom Bürgermeister bin ich nicht informiert worden.“

Bürgermeister Werner Krammer (WVP) kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Es handelt sich hier um ein ehrgeiziges Maturaprojekt, das wir als Stadt gerne ermöglichen wollen“, sagt der Stadtchef und hält fest, dass der Schnee in keinster Weise chemisch behandelt werde. „Natürlich muss der Schnee transportiert werden, aber wenn man da anfängt, muss man viele Dinge hinterfragen.“ Und zum Vorwurf der mangelnden Information meint Krammer: „Matthias Plankenbichler nimmt an keinen interfraktionellen Gesprächen teil.“