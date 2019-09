Bereits zum zweiten Mal wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag ein und derselbe Tagesordnungspunkt von Bürgermeister Werner Krammer wieder von der Tagesordnung genommen. Dabei geht es um den Verkauf von vier Bauparzellen ganz oben in der Siedlung „Am Moos“ an die Wintersperger Immobilien GmbH. Das Kematner Unternehmen möchte auf den Grundstücken am Arzberg fünf Doppelhäuser errichten. Diese sollen dann über eine eigene Stichstraße, welche privat errichtet werden soll, von oben her erreichbar sein. Dafür möchte das Unternehmen auch ein Teilstück des Waldes oberhalb der Siedlung erwerben.

Dieser Grundstücksverkauf fand sich bereits im Juni auf der Tagesordnung des Waidhofner Gemeinderats, wurde da aber wieder abgesetzt, da die Verträge noch nicht fertig waren.

Nun verwies der Stadtchef auf die Abschiedsworte von SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker, dass Demokratie Zeit brauche und die Politik nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden solle. In diesem Sinne solle zuerst das Projekt im Detail vorgestellt werden, ehe es eine Entscheidung hinsichtlich Grundverkauf gebe, sagte Krammer.

Ybbsitzer Unternehmen sicherte sich Parzellen

Ein weiterer Punkt, der die weitere Entwicklung der Siedlung „Am Moos“ betrifft, verblieb jedoch auf der Tagesordnung. Mittels eines Rahmen- und Optionsvertrags sicherte sich die Spreitzer GmbH aus Ybbsitz auf ein Jahr drei Parzellen im mittleren Bereich der Siedlung. Das Ybbsitzer Unternehmen denkt hier ebenfalls über ein Doppelhausprojekt nach. Der Kaufpreis soll 150 Euro pro Quadratmeter betragen.

Die Liste FUFU ging bei dem Gemeinderatsbeschluss nicht mit. Man begrüße zwar, dass nun Bewegung in die Grundverkäufe „Am Moos“ käme, hielt FUFU-Stadtrat Martin Dowalil fest. Dass die Grundstücke nun aber 150 statt wie ursprünglich festgelegt 160 Euro pro Quadratmeter kosten sollten, sei untragbar. Weiters vermutet Dowalil, dass die Bebauungsbestimmungen bei beiden Projekten nicht eingehalten werden können, da es sich um keine offene Bebauung mehr handle. „Dass ein Investor nicht den ausgemachten Preis zahlen muss und man für ihn den Bebauungsplan abändert, ist den Anrainern da oben nicht zumutbar“, sagte Dowalil.

Die SPÖ enthielt sich der Stimme. SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger konnte die FUFU-Kritik nachvollziehen. Damit die Stadt aber nicht auf den Grundstücken sitzen bleibe, müsse man schon über den Preis nachdenken, meinte Leonhartsberger. Der geänderte Bebauungsplan sei dagegen noch keine beschlossene Sache.

Die Frage nach dem Bebauungsplan beim Wintersperger-Projekt werde sich stellen, wenn das Projekt vorliege, sagte Stadtchef Krammer. Beim Spreitzer-Projekt sei er sich sicher, dass keine Änderung nötig sei. Der niedrigere Preis wiederum ergebe sich aus einer schwierigeren Bebauung der Grundstücke. „Wir sind auch jetzt schon auf die Wünsche der Anrainer eingegangen“, sagte Krammer. „Alles lässt sich nicht festlegen. Wenn ein Detail-Projekt vorliegt, werden wir in Dialog mit den Anrainern treten.“

Skepsis bei Anrainern in Siedlung „Am Moos“

Die Anrainer in der Siedlung „Am Moos“ stehen beiden Bauträger-Projekten geschlossen skeptisch gegenüber. Zum einen wird bekrittelt, dass es seitens der Stadt keine Kontaktaufnahme mit den Anrainern zu dem Projekt gegeben habe. Erst auf Nachfrage sei das Vorhaben bestätigt worden.

Zum anderen sehen die Anrainer auch nicht ein, warum die Bebauungsregeln nun möglicherweise geändert werden. „Alle Bauherren haben sich an die vorgegebenen Baufluchten gehalten. Für die beiden Projekte könnte der Bebauungsplan nun aber schon nach wenigen Jahren geändert werden“, bringt es ein Anrainer auf den Punkt.