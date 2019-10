Beim dritten Mal klappte es nun endlich: Am Montag beschloss der Waidhofner Gemeinderat den Verkauf von vier Bauparzellen in der Siedlung „Am Moos“ sowie einer Grünfläche oberhalb der Siedlung an die Wintersperger Immobilien GmbH.

Wie die NÖN berichtete, möchte das Kematner Unternehmen ganz oben in der Siedlung fünf Doppelhäuser errichten. Die Grünfläche wird benötigt, um eine zusätzliche Stichstraße zu errichten, damit die Doppelhäuser von oben her erreichbar sind. Für die Stadt bedeutet dies Einnahmen von 553.207 Euro plus 65.720 Euro an Aufschließungskosten, die vom Käufer zu entrichten sind.

Kössl Fünf Doppelhäuser sollen ganz oben in der Siedlung „Am Moos“ entstehen. Beim dritten Anlauf wurden die vier Parzellen nun verkauft.

Schon zwei Mal zuvor war der Grundverkauf von Bürgermeister Werner Krammer (WVP) wieder von der Tagesordnung des Gemeinderats genommen worden. Im Juni hieß es, dass die Verträge noch nicht fertig seien. Bei der letzten Sitzung Ende September meinte der Stadtchef, man wolle das Projekt zuerst im Detail vorgestellt bekommen. Außerdem gab es Einwände von den Anrainern. Sie bemängelten, dass es seitens der Stadt keine Kontaktaufnahme mit ihnen zu dem Projekt gegeben habe und auch eine mögliche Änderung der Bebauungsrichtlinien sahen sie kritisch.

Mittlerweile habe man allen Anrainern das Projekt vorgestellt, berichtete Bürgermeister Krammer im Vorfeld der Sitzung gegenüber der NÖN. Auch in welche Richtung die Vorschläge für eine Abänderung des Bebauungsplans gingen, sei dargelegt worden. „Es wird hier zu keinen Änderungen hinsichtlich Höhe oder Breite kommen“, sagte der Stadtchef.

„Lediglich der Bebauungskorridor wird sanft verschwenkt.“ Mit jenem Anrainer, der von dem Doppelhaus-Projekt am meisten betroffen sei, habe es noch weiterführende Gespräche gegeben und letztendlich habe man eine Lösung gefunden. Der Bürgermeister hat den Eindruck, dass die Zweifel der Anwohnerschaft ausgeräumt werden konnten. Die zusätzliche Straße bringe sogar eine Verkehrsentlastung, sagt Krammer.

FUFU stoßen Preise und Planänderung sauer auf

Die Liste FUFU stimmte dem Tagesordnungspunkt nicht zu. Baustadtrat Martin Dowalil stößt die Abänderung des Bebauungsplans sowie die Preisgestaltung für die nun verkauften Flächen sauer auf.

Diese harmoniere nicht mit den zuvor verkauften Flächen. Dass eine Parzelle nun um 135 Euro pro Quadratmeter und die Grünfläche um 2 Euro pro Quadratmeter verkauft wird, kann er nicht verstehen.

„Ich unterstelle, dass ein normaler Interessent den vollen Preis hätte bezahlen müssen“, sagte Dowalil. „Außerdem sollte sich ein jeder an die Bebauungsbestimmungen halten müssen.“ Das wollte Stadtchef Krammer nicht so stehen lassen. Im Bebauungsplan sei nirgends von Einfamilienhäusern die Rede, hielt er fest. Außerdem habe es 2013 auf Ersuchen der Anrainer „Am Moos“ auch Änderungen gegeben. „Hätte ich eine Verschlechterung für die Anrainer gesehen, hätte ich gleich das Gespräch gesucht“, stellte Krammer klar. „Ich halte das Projekt aber für ein gutes.“

Auch wenn sie nun informiert wurden, glücklich sind die Anrainer über die geplanten Doppelhaus-Projekte – für ein weiteres derartiges Projekt im mittleren Teil der Siedlung wurde in der letzten Gemeinderatssitzung ein Rahmen- und Optionsvertrag mit der Spreitzer GmbH aus Ybbsitz abgesegnet – nicht. Die Projekte könnten zwar schlimmer daherkommen, heißt es aus der Anwohnerschaft. Dennoch habe man erst vor Kurzem „Am Moos“ gebaut. Das Eigenheim in der Siedlung habe man sich dann doch anders vorgestellt.