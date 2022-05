Hexentanz im Schloss .

Unter dem Motto „Hexen tanzen in die Nacht“ ging die „Ladies Dance Night“ des Kulturvereins Förderband in der Walpurgisnacht in Waidhofen in eine erneute Runde. Die Besucherinnen und Besucher konnten bei Oldies und Girlie-Musik mitkreischen und abshaken.