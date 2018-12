Hip Hop und Reggae kurz vor Weihnachten .

Kurz bevor es zu den Weihnachtsfeiertagen ruhig wurde, ließ es der Verein Förderband am vergangenen Samstag noch einmal so richtig krachen: Das Team rund um Vereinsobmann Martin Dowalil konnte zum Clubbing „Back to the Roots“ einmal mehr zahlreiche Besucher begrüßen.