Lediglich der Rechnungsvoranschlag für das Jahr 2021 stand am Montag auf der Tagesordnung des Waidhofner Gemeinderats. Die restlichen Tagesordnungspunkte der Dezember-Sitzung erfolgten coronabedingt via Umlaufbeschluss. Umso heißer verlief die Diskussion zum Budget.

Andreas Kössl Kein Friede zu Weihnachten

WVP-Finanzstadtrat Peter Engelbrechtsmüller, der die Zahlen präsentierte, sprach von einer großen Herausforderung, zeigte sich aber zuversichtlich, dass man die Situation meistern werde. Das sieht die Opposition anders. SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger sprach von „unglaublichen Zahlen“. Es wird nämlich erwartet, dass sich der Schuldenstand von 41,4 Millionen Euro im Voranschlag 2020 bis Ende 2021 auf 43,5 Millionen Euro erhöht.

Leonhartsberger wies darauf hin, dass man mittelfristig auf einen Schuldenstand von 53 Millionen Euro zusteuere und mit den Haushaltsabgängen 2025 bei einem pro gnostizierten Schuldenstand von 60 Millionen Euro halte. „Mit diesem Voranschlag verbrennen wir Geld“, meinte der SPÖ-Fraktionssprecher, die WVP zeige aber keinen Willen zur Veränderung. „Dass wichtige Investitionen aufgeschoben werden, andere Ausgaben aber nicht hinterfragt werden, wird uns auf den Kopf fallen“, sagte Leonhartsberger und forderte ein Notbudget.

Eine „verfehlte Finanzpolitik“ warf FUFU-Baustadtrat Martin Dowalil der WVP vor. Während das Bürgermeisterbüro zur „Wohlfühloase“ ausgebaut werde, würde in seinem Ressort gespart. Notwendige Straßensanierungen dürften aber nicht geschoben werden, so Dowalil. Völlig unerklärlich sei auch ein budgetierter Grundkauf von den NÖ Bahnen um 400.000 Euro. UWG-Gemeinderat Michael Elsner schloss sich der Kritik an.

Die Schuldenentwicklung sei dramatisch, das sei eine „komplette Kehrtwende“ zum einst beschlossenen Zehn-Punkte-Sparprogramm. Wie Leonhartsberger bekrittelte er, dass die Schulden der Stadt trotz vieler budgetierter Verkäufe steigen. „Die Coronakrise kann das nicht rechtfertigen“, sagte Elsner.

Als bedenklich sieht FPÖ-Gemeinderat Karl-Heinz Knoll die Schuldenzuwächse. Mitschuld seien die hohen Personalkosten.

WVP-Bürgermeister Werner Krammer wehrte sich gegen die Kritik der Opposition. „Bis vor einem Jahr waren noch alle der Meinung, es passt“, sagte der Stadtchef und verwies auf Mindereinnahmen bei Ertragsanteilen und Kommunalsteuer infolge der Coronakrise. „Hier fehlen drei Millionen, weil der Bund Hilfsprogramme beschlossen hat. Die Gemeinden leisten hier ihren Beitrag.“

Dem Vorwurf, dass sich die Stadt mit dem Budget auf dünnes Eis begebe, hielt Krammer entgegen: „Unser Kurs ist abgestimmt und wird vom Land NÖ unterstützt.“ Wichtig sei auch nicht der Schuldenstand, sondern die Liquidität. Der Stadtchef verwies darauf, dass das Budget nur ein Rahmen sei. „Hier wird es Flexibilität brauchen“, sagte Krammer „Ich bin sicher, wir werden die He rausforderung bestehen.“

Letztlich wurde das Budget 2021 nur mit den Stimmen von WVP und FPÖ beschlossen.