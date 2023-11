Höchster Berufsabschluss: Meisterbrief für Dominik Sonnleitner

Bei einem Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich überreichten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager 94 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen ihre Meisterbriefe – darunter auch dem Waidhofner Landwirt Dominik Sonnleitner.

Der 28-Jährige, der im vergangenen Jahr den Biohof Mitterholz von seinen Eltern übernahm, ist bereits Landwirtschaftsmeister, Most- und Edelbrand-Sommelier und nun mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung auch Meister für Obstbau mit Schwerpunkt Obstverarbeitung. Der junge Obstbauer konnte bereits mehrmals mit seinen Produkten aufzeigen. Bei der diesjährigen „Ab Hof“-Messe in Wieselburg etwa gewann er mit seinem Birnencider die „Goldene Birne“ und im Vorjahr erzielte er mit seinen Mosten zwei Kategoriesiege bei der Falstaff-Wertung.

In seinem Betrieb am Fuße des Schnabelbergs, der seit 1992 BIO-zertifiziert ist, werden Most, Fruchtsäfte, Edelbrände und Liköre produziert und Milchkühe gehalten. 18 Hektar Wald und 37 Hektar Grünland mit ca. 300 Streuobstbäumen gehören zum Betrieb. Die Familie Sonnleitner führt den Hof bereits in vierter Generation.