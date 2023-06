Hofübergabe bei den Lions Waidhofen-Eisenwurzen

Traditionell gibt es bei den Lions zu Sommerbeginn den Wechsel des Clubpräsidenten. Der Lions-Clubs Waidhofen-Eisenwurzen traf sich aus diesem Grund kürzlich beim Schlosswirt in Waidhofen/Ybbs zur „Hofübergabe“. Leopold Hochpöchler übergab die Präsidentschaft an Gerald Wechselauer, der den Club für ein Jahr leiten wird.

In seinem Rückblick über das abgelaufene Clubjahr gab Leopold Hochpöchler einen Einblick über eine stetig stark steigende Zahl an Unterstützungsansuchen, welche beim Lions Club Waidhofen-Eisenwurzen eintreffen. „Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der dadurch verursachten Teuerungswelle in den Bereichen Energie, Wohnen und Nahrungsmittel haben immer mehr Familien in unserer Region enorme Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt erfolgreich zu bestreiten“, berichtete der scheidende Präsident.

Umrahmt wurde die Hofübergabe durch die junge Saxofonistin Julia Schneckenleitner, welche die Löwen zu einer musikalischen Wanderung durch verschiedene Zeitepochen und Kontinente einlud.

Der neue Präsident Gerald Wechselauer erläuterte sein dicht gedrängtes Programm für das kommende Clubjahr. Als besonderes „Highlight“ strich der neuer Präsident das 40-jährige Bestandsjubiläum des Lions Clubs Waidhofen-Eisenwurzen heraus. Im Mai 2024 ist ein entsprechender Festakt unter internationaler Beteiligung in Waidhofen geplant.