Hoher Markt: Ofen fing Feuer .

Gegen 17 Uhr wurden die Waidhofner Stadtfeuerwehr sowie die Feuerwehren aus Zell und Wirts am Montag zu einem Wohnungsbrand am Hohen Markt alarmiert. In einer Wohnung war im ersten Stock ein Backofen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren konnten Beamte der Polizei Waidhofen das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen. Mit einem C-Rohr konnte ein Atemschutztrupp der Feuerwehr dann den Brand löschen.