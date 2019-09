Für 34 Lehrbetriebe aus den Bezirken Amstetten und Scheibbs fiel vergangene Woche in den Werkshallen der Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH der offizielle Startschuss für die Bildungsmeile 2019. Die Aktion der Wirtschaftskammer, die heuer am 27. und 28. November in den Betrieben der Region über die Bühne geht, bietet Schülern die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über die Lehre zu informieren. „Die Bildungsmeile soll jungen Menschen helfen, das zu finden, wo sie mit Herz dabei sind“, sagt Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative vor 17 Jahren von Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner. „Wir sind landesweit die einzige Region, wo Netzwerk zwischen Schule und Wirtschaft gelebt wird“, sagt Geierlehner.

Bezirk Amstetten bei Lehrlingsausbildung im Spitzenfeld

Mit über 1.700 Lehrlingen und etwas mehr als 500 Lehrbetrieben liegt der Bezirk Amstetten bundesweit im Spitzenfeld bei der Berufsausbildung. Ein leichter Anstieg bei den Lehrlingszahlen und ein spürbar besseres Image der Lehre an sich stimmt Unternehmer positiv.

Forster-Geschäftsführer Hans-Peter Prüller sagt: „Lehrlinge auszubilden, ist für uns als Leitbetrieb im Mostviertel eine zentrale Aufgabe der Gegenwart und Zukunft. Dank eines attraktiven Umfelds aber auch bedingt durch die internen Möglichkeiten für lebenslange Aus- und Weiterbildung haben wir aktuell kaum Nachwuchssorgen.“

Die Bildungsmeile kooperiert seit heuer auch mit der Landesberufsschule Amstetten. Dort wird am 1. Oktober zum Tag der offenen Tür geladen, bei dem die Berufswelt hautnah erlebt werden kann.