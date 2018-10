Die Arbeitslosigkeit im Ybbstal ist weiter im Sinkflug. Mit Ende September waren am AMS Waidhofen 316 Personen als arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum September des Vorjahres ging die Arbeitslosigkeit um 18,6 Prozent zurück. Das ist niederösterreichweit der größte Rückgang. „Wir sind hier im Bezirk sensationell unterwegs“, freut sich Waidhofens AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller.

Die Zahl der offenen Stellen stieg im AMS-Bezirk im September hingegen weiter an. Waren es im August noch 237 offene Jobs, verzeichnet man mit Ende September bereist 272 sofort verfügbare Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 83 Stellen bzw. 43,9 Prozent mehr.

Fieberhafte Suche nach Fachkräften

„Der Fachkräftemangel ist bei uns nach wie vor ein großes Thema“, sagt Prüller. „Viele Betriebe suchen wirklich verzweifelt nach Fachkräften.“ Um hier entgegenzuwirken lädt die AMS-Geschäftsstelle am Mittwoch, 24. Oktober alle in Waidhofen vorgemerkten Frauen zu einer Informationsveranstaltung, um das Interesse für nicht traditionelle Frauenberufe zu wecken. Einen weiteren Schwerpunkt legt man am AMS Waidhofen darauf, Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

„Dazu ist es wichtig, zu schauen, dass Asylberechtigte einerseits eine Ausbildung bekommen und andererseits Vermittlungsdefizite, wie Sprachbarrieren und mangelnde Mobilität, reduziert werden“, sagt Prüller.