In fünf Kategorien wurde am Mittwoch der Vorwoche in Graz der IMPULS Gemeindeinnovationspreis verliehen. Von 150 eingereichten Projekten wählten eine Experten-Jury und die Leser des Magazins KOMMUNAL die Sparten-Sieger sowie einen Gesamtsieger aus. Während der Gesamtsieg an die steirische Stadtgemeinde Weiz ging, gewann Waidhofen in der Kategorie „Wirtschaftsförderung“ mit dem Beta-Campus den ersten Platz.

Das im November 2018 mit Workshop- und Coworking-Flächen gestartete Projekt in den ehemaligen Bene-Bürgerhäusern auf der Zell soll sich bis 2022 sukzessive auf das gesamte ehemalige Firmenareal ausdehnen. Ziel ist es, Traditionsbetriebe und Start-ups ebenso wie Schüler und Unternehmer miteinander zu vernetzen und so einen Ort der Begegnung und Innovationskraft entstehen zu lassen. In der Vergangenheit gingen am Standort bereits die „Oper rund um“ oder die Ausstellung „Wirkungswechsel“ über die Bühne.

„Dieses Projekt soll konkrete Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft geben und dem Facharbeitermangel sowie der Abwanderung entgegenwirken“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Die weitere Entwicklung des Projekts wird im mittlerweile über 40 Mitgliedsbetriebe zählenden Verein Beta-Campus unter der Leitung von Obmann Thomas Welser und Stellvertreter Willi Hilbinger vorangetrieben.

Foto- und Videostudio sowie Digi-Werkstätte

Aktuell ist der Verein daran, auch die Räumlichkeiten im mittleren Geschoß der Bürgerhäuser einer Nutzung zuzuführen – etwa für ein gemeinsames Foto- und Videostudio, eine digitale Werkstätte und den Einsatz von 3D-Druckern und Augmented Reality. Fix ist bereits ein firmenübergreifendes Angebot für „Lehre mit Matura“. Die ersten Kurse starten in Zusammenarbeit mit dem WIFI NÖ Ende September. An dem Projekt beteiligt sind neben Verein und Stadt auch die Eisenstraße NÖ und die Zukunftsakademie Mostviertel. Als Netzwerkpartner fungieren Wirtschafts- und Arbeiterkammer.

Wie der Beta-Campus letztendlich aussehen wird, das soll ein Architekturwettbewerb entscheiden. Bis Ende des Jahres soll das Ergebnis vorliegen. Über den Sommer soll nun einmal das Gebäude rund um das Werk 3 am Areal abgerissen werden. In weiterer Folge ist angedacht, dass die Polytechnische Schule an den Standort übersiedelt und junges Wohnen für Lehrlinge und Schüler entsteht.

Dringend Platz für seine Schüler benötige das TZW, sagt Bürgermeister Krammer. Derzeit seien diese im Kolpingheim untergebracht, am ehemaligen Holzlagerplatz soll für sie ein Schülerwohnheim errichtet werden.