Indie-Band: Stimmungsvoller Auftritt von Marina & The Kats

Das Quartett, bestehend aus Marina Zettl, Thomas Mauerhofer, Harald Baumgartner und Peter Schoenbauer, spielte unter anderem ausgewählte Titel aus ihrem Album „Different“, das 2021 veröffentlicht wurde. Das Album sollte zeigen, dass das Anderssein nicht zwingend schlecht ist. Mit einer dreifachen Besetzung am Schlagzeug wollte die Band ihre Musik noch „fetter“ klingen lassen. Den Gästen gefiel der Auftritt so sehr, dass Marina & The Kats noch zwei Titel als Zugabe spielten.