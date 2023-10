Infoveranstaltung zu E-Mobilität und sicheren Schulwegen im Ybbstal

Das Klima- und Energiebündnis Amstetten Süd, NÖ.Regional und die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) luden am 28. September in Waidhofen/Ybbs zum Infoabend über E-Mobilität und sichere Schulwege in der Kleinregion Ybbstal-Eisenstraße. Die Ybbstaler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und auch das Lehrpersonal aus der Region bekamen einen Überblick über die Möglichkeiten der E-Mobilität im ländlichen Raum und zum Thema Verkehrssicherheit für Schulkinder.

Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus den Gemeinden des Ybbstals nahmen an der Veranstaltung teil. Der erste Block zum Thema „Sichere Schulwege“, präsentiert von Sabine Kaulich vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV), richtete sich sowohl an das Lehrpersonal als auch an die Gemeinden. Sie stellte neben der Wichtigkeit von sicheren Schulwegen und der Bewegung für Kinder auch das Angebot des KfV für Gemeinden und Schulen vor.

Der zweite Themenblock des Abends war dem Thema „E-Mobilität“ gewidmet: Matthias Komarek (eNu) referierte zu den Vorteilen und Möglichkeiten der klimafreundlicheren Fortbewegung und klärte auch den ein oder anderen Mythos in Bezug auf die E-Mobilität auf. Es folgte ein kurzer Erfahrungsbericht der Stadt Waidhofen über den E-Fahrtendienst EMIL (E-Mobilität im ländlichen Raum) im Gemeindegebiet. Das Klima- und Energiebündnis Amstetten Süd ergänzte zum Abschluss noch Unterstützungsmöglichkeiten bei der Umsetzung eines solchen E-Fahrtendienstes in der Gemeinde.