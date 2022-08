Infrastruktur für Bands: Proberaum im Patertal

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Eines der größten Themen für junge Bands ist wohl die Suche nach einem geeigneten Proberaum. Lärmempfindliche Nachbarinnen und Nachbarn, hohe Mieten und generell eine geringe Verfügbarkeit machen Orte, an denen man ungestört und ohne andere zu stören in einer gewissen Lautstärke musizieren kann, zur absoluten Mangelware. Der Kulturverein Förderband eröffnete nun Anfang Juni einen Proberaum und trägt damit wesentlich zur Verbesserung dieser Situation in Waidhofen bei.

2017 mietete der Verein erstmals einen Raum der ÖBB im Patertal an, der unter anderem für Vereinstreffen, Jam-Sessions und Workshops genutzt wird. Im Laufe der Jahre kamen weitere Räume dazu, so zum Beispiel auch eine Siebdruckwerkstatt. „Anfang dieses Jahres wurde im Zuge der Vertragsverlängerung neue Fläche angemietet“, erzählt Valentin Dowalil, der bei Förderband für die Organisation des Proberaumes zuständig ist. „Da war für uns sofort klar, dass dort ein Proberaum reinkommt.“ Die Idee, einen Proberaum einzurichten, war aber keine neue. „Es war schon lange ein Thema, dass das Bedürfnis da ist, bisher hat es allerdings nie funktioniert, weil es keinen Platz dafür gab“, berichtet Dowalil.

Im Förderband-Proberaum finden Musikerinnen und Musiker alles, was für eine Bandprobe benötigt wird. Verstärker, Tonanlage, Mikros, Keyboard und Schlagzeug sind vorhanden. Foto: Dowalil/Forster

Viele Musikerinnen und Musiker im Verein hätten ihre Proberäume außerhalb von Waidhofen, die wenigen Möglichkeiten in Waidhofen seien alle private Angelegenheiten, erläutert Dowalil. Aus dieser Situation entstand der Gedanke, eine öffentliche Probemöglichkeit schaffen zu wollen. „Wir haben uns gedacht, es muss etwas geben, wo jeder unter bestimmten Bedingungen hin kann. Diese Bedingung wäre in diesem Falle die Mitgliedschaft bei Förderband, wobei es auch eine gewisse Schnupperzeit geben soll, wenn jemand den Proberaum mal ausprobieren möchte“, erklärt Dowalil.

Komplettes Equipment für Bandproben vorhanden

Mitglieder des Vereins erhalten den Code zu einem Schlüsselsafe und damit Zugang zum Proberaum. Eine Mitgliedschaft kann über die Homepage (foerderbandl.at) erworben worden. Die Organisation der Probetermine erfolgt über einen Google-Kalender. Der Proberaum bietet sämtliches Equipment, um mit einer Band in klassischer Besetzung musizieren zu können: Gitarren- und Bassverstärker, Schlagzeug, Keyboard, Tonanlage und sogar Bass und Gitarre gibt es vor Ort. Seit dem offiziellen Start im Juni gibt es auch bereits reges Interesse am Raum zu verzeichnen. „Man merkt schon, dass es Leute gibt, die das interessiert“, erzählt Dowalil. „Das müssen auch gar nicht unbedingt Bands sein, letztens gab es zum Beispiel eine Anfrage von einem Beat-Produzenten. Auch Leute, die sonst außerhalb proben, schauen jetzt dort hin.“

Zusammen mit der restlichen Infrastruktur, die der Verein Förderband in den „sturmfrei“-Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, sind nun die besten Optionen geschaffen, um musikalisch tätig zu werden. Speziell für Leute, die gerade erst ihre musikalische Laufbahn starten und vielleicht noch nicht das komplette Equipment haben, dürften diese neuen Möglichkeiten inte ressant sein. „Wenn jetzt zum Beispiel in dem Proberaum eine Band entsteht, können sie im Siebdruckraum Bandshirts bedrucken und sich dann die Förderband-Anlage ausborgen, um ihr eigenes Konzert zu veranstalten. Das ist jetzt alles möglich und zwar alles im selben Gebäudekomplex!“, zeigt sich Dowalil begeistert.

