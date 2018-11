Auf der ganzen Welt nützen Fraueninitiativen den Zeitraum vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember, um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Diese internationale Kampagne nennt sich „16 Tage gegen Gewalt“ und findet jedes Jahr statt, Österreich nimmt seit 1992 an der Kampagne teil.

Seit dem Jahr 2004 findet bereits das „Flagge zeigen gegen Gewalt“ in der Bezirkshauptstadt Amstetten statt, heuer zum ersten Mal auch auf Initiative des Frauenhauses Amstetten in der Statutarstadt Waidhofen. „Wir wollen die Aktion in einem weiteren Rahmen bekannt machen und sind dabei bei Stadträtin Beatrix Cmolik auf offene Ohren gestoßen“, berichtet Christa Mayr vom Frauenhaus Amstetten. Die Waidhofner Stadträtin dazu: „Gewalt an Frauen ist ein sehr aktuelles Thema und geht uns alle an. Hier gilt es, Zeichen zu setzen und die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren sowie betroffenen Frauen Mut zu machen, sich Hilfe zu holen.“

„Unser Ziel wäre es, dass eigentlich eines Tages in jeder Gemeinde unserer Region die Fahne gegen Gewalt gehisst wird“, meint Mayr.

Heuer steht die Fahnenaktion in ganz Europa und somit auch in Waidhofen unter dem Titel „Es ist nicht alles rosa“ und möchte im Besonderen auf die Gewalt gegen Mädchen aufmerksam machen. „Wir rufen daher alle Männer und Frauen, die sich von unserer Aktion angesprochen fühlen, auf, am Freitag, 23. November, beim Eingang des Magistrats Waidhofen vorbeizuschauen und sich mit ihrem Kommen solidarisch für ein Leben ohne Gewalt einzusetzen“, lädt Christa Mayr ein.