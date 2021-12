Innenstadtkoordinator Stixenberger: „Wettbewerb wurde verzerrt“

Wie einige andere Bundesländer hat sich auch Niederösterreich für eine schrittweise Öffnung nach dem allgemeinen Lockdown entschieden. Handel und körpernahe Dienstleister dürfen unter Auflagen (2G, FFP2-Pflicht in Innenräumen) ab Montag, 13. Dezember, wieder öffnen, die Gastronomie und Hotellerie bleibt noch bis 16. Dezember geschlossen. Für die Nachtgastro gibt es bisher keinen Öffnungsplan. Die NÖN hat sich bei Unternehmern der Region umgehört, wie ihre Erwartungen für die nächsten Wochen sind und welche branchenspezifischen Herausforderungen der Lockdown für sie brachte.

Für Waidhofens Innenstadtkoordinator Johann Stixenberger ist die Öffnung des Handels zwar begrüßenswert aber kein Ersatz für den bereits entstandenen Schaden: „Es ist gut, dass aufgesperrt wird, es wird aber nicht alles zum Aufholen sein. Manche Branchen, zum Beispiel der Elektro- oder Geschirrhandel, sind stark benachteiligt, da dieses Sortiment auch während des Lockdowns in den Supermärkten erhältlich war. Viele Weihnachtsgeschenke in diesem Bereich wurden schon gekauft, dadurch gibt es eine totale Wettbewerbsverzerrung. Diese Dinge sind nicht mehr gut aufzuholen.“ Auch dass die Gastronomie in Niederösterreich erst eine Woche später öffnet, könnte sich laut Stixenberger negativ auswirken: „Viele Leute verbinden einen Einkauf auch damit, zum Beispiel irgendwo auf einen Kaffee zu gehen, das fällt jetzt weg.“ Der Sonntagsöffnung am 19. Dezember sieht Stixenberger positiv entgegen: „Wir empfehlen auf jeden Fall allen Waidhofner Unternehmern, die aufsperren dürfen, auch aufzusperren und sich, wenn möglich, selbst in das Geschäft zu stellen. Wir hoffen, dass alle aufsperren und viele Kunden kommen.“

Große Ketten durch Lockdown bevorzugt

Karl Holubovsky betreibt zusammen mit seiner Frau Elisabeth die Damenmode-Boutique Arcada in Waidhofen. Auch er freut sich, wieder öffnen zu dürfen, bezweifelt aber die Sinnhaftigkeit der bisherigen Maßnahmen: „Wir sind beratungsintensiver Handel. Jedes Stück kann zwar auch online gekauft werden, das ist aber nicht das Produkt, das wir anbieten, sondern da gehört auch die persönliche Beratung dazu. Man hätte hier statt eines allgemeinen Lockdowns auch andere Möglichkeiten ausarbeiten können, wie zum Beispiel Betrieben zu ermöglichen, mit hohen Sicherheitsauflagen und Einzelterminen aufsperren zu dürfen.“ Seine Hauptkritik am Pandemie-Management der Regierung ist aber, dass es durch diverse Ausnahmeregelungen zu einer Markt- und Wettbewerbsverzerrung kommen würde. „Während eigentümergeführte mittelständische Unternehmen massive Verluste verkraften müssen, freuen sich Onlinegiganten wie Amazon über ein kräftiges Umsatzplus.“

Mit der 2G-Regel habe es nie Probleme gegeben, wenig erfreut zeigt sich Holubovsky jedoch über die derzeit geltenden Richtlinien für Entschädigung bei Umsatzentgang: „Diese Regelung straft letztendlich jeden, der sich in der Zeit direkt vor dem Lockdown bemüht. Nach zwei Jahren mit hoher Inflation ist der Umsatzverlust ein denkbar ungeeignetes Mittel. Gerade junge Unternehmen, die auf Gewinn von Marktanteilen angewiesen sind, trifft dies hart. Unternehmen, die den Höhepunkt bereits überschritten haben, profitieren überdurchschnittlich. Dies wirkt sich zusätzlich toxisch auf die Struktur im Einzelhandel aus! Wir fordern daher 80 % Umsatzersatz! So wie das in der ursprünglichen, über Jahrzehnte aktiven, Seuchenverordnung auch vorgesehen war. Der Umsatzersatz muss für alle vom Lockdown betroffenen Tage gelten und am Durchschnittsumsatz für nicht vom Lockdown betroffene Tage 2021 bemessen werden.“