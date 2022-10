Innenstadtplaster-Sanierung dauert länger

Die Arbeiten an der Sanierung des Innenstadtpflasters am Freisingerberg sind seit Mitte September am Laufen. Die wackeligen Pflastersteine werden von einer Spezialfirma fest im Bett verankert. Begonnen wurde auf der Seite des Kaufhauses zum Stadtturm, nun folgt die Rathausseite.

Der Verkehr auf den Oberen Stadtplatz wird an der Baustelle einspurig vorbeigeleitet. Für Pkw erfolgt die Ausfahrt vom Oberen Stadtplatz über die Ybbstorgasse. Nur Lkw dürfen die Innenstadt über den Freisingerberg verlassen. Beschlossen wurde die Sanierung vom Gemeinderat im Juni. 94.407 Euro wurden dafür freigegeben, um 49.407 Euro mehr als veranschlagt.

Der Abschluss der Arbeiten wurde mit Ende Oktober avisiert. Laut Angaben der Firma befinde man sich im Zeitplan, sagte Bürgermeister Werner Krammer am Freitag. „Wenn die Qualität dementsprechend ist, nehmen wir aber auch eine Woche länger in Kauf.“ Die wird es nun wohl brauchen, zumindest wurde am Montag auf Schildern der 4. November als Endtermin der Pflasterbaustelle angekündigt.

Das Sanierungsverfahren mit einer festen Verankerung der Pflastersteine hat sich für den Stadtchef auf alle Fälle bewährt. Wenn aufgegraben werden müsse, sei das zwar aufwendiger, man habe dann aber auch keinen „Fleckerlteppich“ mehr, meint er.

