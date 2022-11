Insolvenz: Monatsmagazin momag stellt Betrieb ein

Werbung

Über das Vermögen der in Waidhofen ansässigen momag e.U. wurde am Mittwoch der Vorwoche am Landesgericht St. Pölten aufgrund eines Eigenantrags das Konkursverfahren eröffnet, berichten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV. Das Unternehmen hat den Betrieb kurz vor der Antragstellung bereits eingestellt. Neun Dienstnehmer sind betroffen.

Die momag e.U. von Inhaber Werner Fally war Herausgeberin des Monatsmagazins momag. Dieses wurde vor rund 30 Jahren als Kaufzeitung unter dem Namen „Sonntagberg Basar“ von einem Verein rund um Fally ins Leben gerufen. Später wurde daraus der „Kultur- und Freizeit Basar“, der „Mostviertel Basar“ und 2009 schließlich das momag. Dieses wurde zuletzt in einer Auflage von 70.000 Stück gratis per Post an die Mostviertler Haushalte verteilt bzw. lag es an öffentlichen Stellen zur Entnahme auf. Finanziert wurde die Zeitschrift durch Werbeeinschaltungen regionaler Unternehmen.

Grund für die Insolvenz sei gewesen, dass infolge der Covid-Pandemie deutlich weniger Inserate und Werbeeinschaltungen gebucht worden seien, berichtet der Wieselburger Rechtsanwalt Rudolf Nokaj, der zum Masseverwalter bestellt wurde. Auch nach dem Ende der Corona-Einschränkungen habe sich die Situation nicht wesentlich verbessert. Dazu seien gesundheitliche Probleme des Inhabers gekommen. Eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens wird nicht angestrebt.

Die Passiva des Unternehmens werden von den Gläubigerschützern mit rund 532.000 Euro beziffert. Die Zahl der betroffenen Gläubiger variiert zwischen 19 (AKV) und 28 (Creditreform). Es sei noch zu früh, um hier seriöse Angaben zu machen, sagt Nokaj.

Von Schuldnerseite wurde ein Zahlungsplan eingebracht, nach dem die Konkursgläubiger 1,5 Prozent ihrer Forderungen, zahlbar in sieben gleich hohen Jahresraten, beginnend zwölf Monate ab Annahme, bekommen sollen. Die Prüfungstagsatzung findet am 17. Jänner statt.

Herausgeber Fally wollte keinen Kommentar gegenüber der NÖN abgeben.

