Interesse an Feuerwehr hat nicht nachgelassen

Besonders in der Grundausbildung und Nachwuchsarbeit hat die Pandemie die Feuerwehren vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Nachwuchsprobleme scheint es aber dennoch keine zu geben. „Das Interesse ist da, das sieht man auch an den Abschlusszahlen der Grundausbildung“, meint Leopold Herzog, Abschnittskommandant von Waidhofen-Land. „Diesmal gibt es insgesamt 46 neue Feuerwehrmitglieder aus dem Abschnitt Waidhofen-Land, die am 20. Mai in Ybbsitz den Abschluss ihrer Grundausbildung haben.“

Vor dem aktiven Diensteintritt mit 15 Jahren gibt es die Möglichkeit der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Benjamin Wagner betreut die gemeinsame Kinderfeuerwehr der FF Waidhofen-Stadt und der FF Zell. Er beschreibt einige Strategien wie die Feuerwehr in der Nachwuchsarbeit mit der Pandemie umgegangen ist. „Am Anfang haben wir probiert, auch ein Online-Angebot zu machen und das trotzdem interessant zu halten, das hat sich aber als sehr schwierig herausgestellt.“ Auch als wieder Präsenzkurse möglich waren, musste man sich Gedanken machen, wie diese sicher durchführbar waren. „Wir haben versucht, die Gruppengrößen klein zu halten und auf verschiedene Räume aufzuteilen. Das war personell eine Herausforderung, hat aber in vielen Fällen gut funktioniert“, erzählt Wagner.

Im Bereich der Jugendfeuerwehr fehlten in den letzten Jahren auch der soziale Aspekt von Wissenstest, Bewerben, Erprobungen und Jugendlagern. Vor Kurzem hat jetzt wieder ein Wissenstest auf Bezirksebene stattgefunden, weiterhin mit Sicherheitsmaßnahmen, der Austausch zwischen den Jugendlichen kann aber wieder ermöglicht werden, was laut Wagner auch sehr wichtig ist: „Es wird Wert darauf gelegt, dass diese Dinge – mit den passenden Sicherheitsmaßnahmen – wieder stattfinden können. Gerade in der Jugendarbeit geht es auch darum, die anderen Gruppen zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen.“

