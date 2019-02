Mit irischen und auch mit keltischen Folk-Songs verstand es der Musiker David Galien, am vergangenen Samstag im Pub „Ums Eck“ am Hohen Markt die Besucher zu begeistern.

Der Sänger und Gitarrist präsentierte im Lokal eine Auswahl an schwungvollen Liedern – was das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss. Erst nach mehreren Zugaben konnte er sein Konzert beenden.