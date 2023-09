Jägerschaft prägte Sonntag in Konradsheim

Am vergangenen Sonntag erfreuten die Waidhofner Jagdhornbläser die Gottesdienstgemeinde in Konradsheim mit festlicher Jagdmusik. Mit Teilen aus der Stritzlöder Jägermesse von Hermann Maderthaner gab es für die vielen anwesenden Jägerinnen und Jäger vertraute Klänge zu hören. Unter der Leitung von Hubert Ritzinger begleiteten die Jagdhornbläser auch die Agape am Kirchenvorplatz.

Die Jägerschaft der Jagdgenossenschaft Waidhofen II gestaltete den Gottesdienst mit. Sie sorgte auch für die Bewirtung unter dem freundlichen freien Himmel im Anschluss. Die Einladung zum gemütlichen Zusammenstehen wurde von der Konradsheimer Bevölkerung und den Gästen gerne angenommen.