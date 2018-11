Die ganze Nacht über waren die Waidhofner Feuerwehren von Donnerstag auf Freitag im Dauereinsatz. In einem Waldstück am Seeberg war am Donnerstagabend eine Jagdhütte in Brand geraten. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos hatte ein Jäger in dem Gebäude einen Ofen eingeheizt und sich danach auf die Jagd begeben. Wenig später habe er Brandgeruch bemerkt und Rauchschwaden gesehen. Der Mann alarmierte daraufhin die Feuerwehr und versuchte, die Flammen zu löschen.

Jedoch ohne Erfolg: Als die Feuerwehren eintrafen stand die Holzhütte bereits in Vollbrand. Sie brannte völlig aus. Ein Übergreifen auf die Nebengebäude und den angrenzenden Wald konnten die Einsatzkräfte jedoch zum Glück verhindern. Rund 140 Feuerwehrleute waren aktiv. Schwierig gestaltete sich die Anfahrt zum Brandobjekt.

„Auf der Zufahrtsstraße lagen 30 bis 35 Zentimeter Schnee“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wirts Günther Weiss. „Ohne vier Schneeketten auf den Rädern wäre da nichts gegangen.“ Noch am Freitag Vormittag dauerten die Nachlöscharbeiten an.